Un motorista de 28 años, en estado crítico tras una colisión en la GC-3 a la altura de Siete Palmas

Un motorista de 28 años permanece en estado crítico tras sufrir una colisión con un turismo en la GC-3, en sentido norte y a la altura de la entrada a Siete Palmas, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El accidente de tráfico se produjo este sábado a las 14:05 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

El joven presentó varios traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia sanitaria, lo que obligó a su estabilización urgente en el lugar del siniestro y a su posterior traslado medicalizado al hospital de referencia en la capital grancanaria.

El siniestro tuvo lugar en uno de los tramos con mayor densidad circulatoria de la capital, en la vía GC-3, que conecta distintos puntos estratégicos del área metropolitana y canaliza buena parte del tráfico hacia el norte de la isla.

La colisión entre la motocicleta y un turismo se produjo en torno a las 14:05 horas. Tras recibir la alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 activó de inmediato el protocolo para accidentes de tráfico con heridos graves.

El 112 coordinó el despliegue de recursos sanitarios, policiales y de mantenimiento viario para atender la emergencia, asegurar la zona y restablecer la circulación lo antes posible.

Trasladado en estado crítico al Hospital Doctor Negrín

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista en el lugar del accidente. Según la valoración inicial, el joven de 28 años presentaba múltiples traumatismos de carácter grave, lo que obligó a una intervención inmediata para estabilizar sus constantes vitales.

Una vez asegurado clínicamente, fue evacuado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.