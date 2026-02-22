Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.CarnavalAsesinato en TenerifeSucesosCalima CanariasLoterías
instagramlinkedin

Sofocado un incendio en un cuarto de aperos en la calle Hoya Manzanero, en Tacoronte

El fuego se originó al calentarse un caldero y no se registraron heridos

Incendio en Tacoronte

Incendio en Tacoronte / E. D.

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio declarado en la tarde de este domingo en un cuarto de aperos situado en la calle Hoya Manzanero, en el municipio de Tacoronte, fue sofocado sin que se registraran daños personales.

Los recursos de emergencia se activaron a las 16:15 horas, tras recibirse el aviso del fuego, que se habría originado al calentarse un caldero en el interior del inmueble. En el lugar residía un hombre, que resultó ileso.

Noticias relacionadas

Incendio en Tacoronte

Incendio en Tacoronte / E. D.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos y la Brigadas Forestales del Cabildo de Tenerife (Brifor), que lograron controlar y extinguir el incendio. La situación quedó finalmente bajo control y todo se saldó sin mayores consecuencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  2. La Tacones se proclama ganadora de la Gala Drag Queen 2026 con un número flamenco
  3. Hacienda a un propietario por tener una casa y no pagar este impuesto: los ayuntamientos canarios pueden aplicarte un recargo y embargarte el sueldo si decides pasar de él
  4. El general Ricardo Esteban se despide del mando de la Brigada Canarias XVI
  5. Dos detenidos tras una brutal agresión que dejó inconsciente a un hombre en La Isleta
  6. La Reina Sofía come papas arrugadas, queso herreño y aguacate de Mogán en el restaurante Ronqueo de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Todo lo que se sabe hasta ahora del asesinato de un padre a su hijo en Tenerife
  8. Cae un coche por un terraplén tras salirse de la carretera en Gran Canaria: el conductor está grave

Sofocado un incendio en un cuarto de aperos en la calle Hoya Manzanero, en Tacoronte

Sofocado un incendio en un cuarto de aperos en la calle Hoya Manzanero, en Tacoronte

Encuentran una mochila en la costa y refuerzan la búsqueda del joven Airam, desaparecido en La Palma

Encuentran una mochila en la costa y refuerzan la búsqueda del joven Airam, desaparecido en La Palma

Avalan la condena a una mujer por sustraer el dinero de su marido cuando estaba enfermo

Avalan la condena a una mujer por sustraer el dinero de su marido cuando estaba enfermo

Un motorista de 28 años, en estado crítico tras una colisión en la GC-3 a la altura de Siete Palmas

Un motorista de 28 años, en estado crítico tras una colisión en la GC-3 a la altura de Siete Palmas

El guardia civil que abatió al asesino evitó una matanza en Tenerife

El guardia civil que abatió al asesino evitó una matanza en Tenerife

La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones

La víctima del ataque machista en Tenerife sigue estable y consciente tras doce horas de operaciones

Muere ahogada una mujer de 55 años en la playa de Esquinzo, en Pájara

Muere ahogada una mujer de 55 años en la playa de Esquinzo, en Pájara

Dos heridos en una colisión frontal en Fuerteventura

Dos heridos en una colisión frontal en Fuerteventura
Tracking Pixel Contents