Cronología de la desaparición de Airam en La Palma: una semana sin noticias, dos imágenes en Santa Cruz y una mochila como último rastro

Se cumple una semana de la desaparición de Airam Concepción en la isla de La Palma. Estos días se afrontan nuevas jornadas de búsqueda con un mensaje claro por parte de su entorno más cercano: confianza, esperanza y unidad. El joven, con TEA y altas capacidades intelectuales, fue visto por última vez el pasado lunes por la tarde y desde entonces se ha activado un dispositivo que abarca diferentes puntos estratégicos del territorio insular, especialmente en el eje entre Santa Cruz de La Palma y el Aeropuerto de La Palma.

Mientras la Guardia Civil coordina las labores de rastreo y solicita colaboración ciudadana, la familia ha querido poner el foco en un mensaje emocional que ha movilizado a cientos de personas en redes sociales. La combinación de datos objetivos como horarios, recorrido o imágenes de cámaras de seguridad y el llamamiento público de su madre han marcado el desarrollo de un caso que sigue abierto y bajo investigación.

A continuación, recopilamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Airam en La Palma, las últimas pistas y cómo avanza el operativo de búsqueda.

¿Cuándo y dónde se le vio por última vez?

Según la información facilitada por la familia, Airam tomó una guagua entre las 16:00 y las 17:00 horas del lunes con destino a Santa Cruz de La Palma. En un primer momento, no se descartaba que pudiera haberse bajado antes de llegar a la capital.

La última comunicación directa con el joven se produjo en torno a las 18:00 horas, cuando manifestó no saber dónde se encontraba. Minutos después, su teléfono móvil se apagó, lo que impidió su geolocalización posterior. También se baraja que su intención inicial fuera dirigirse hacia el Aeropuerto de La Palma, lo que ha ampliado el radio de búsqueda a trayectos intermedios y zonas próximas a esta infraestructura.

Encuentran la mochila de Airam / E. D.

Nuevas imágenes lo sitúan en Santa Cruz

A pesar de que en un primer momento se barajó la posibilidad de que se bajara de la guagua antes de llegar a la capital palmera, la Guardia Civil ha difundido imágenes captadas por cámaras de seguridad que sitúan a Airam el lunes caminando por distintas calles de Santa Cruz de La Palma. En las grabaciones aparece con sudadera negra, pantalón vaquero y mochila negra, corrigiendo así informaciones iniciales que apuntaban a una prenda de color morado que se pudo ver en algunas de las imágenes ofrecidas..

Ese mismo día se celebraba la tradicional fiesta de Los Indianos, uno de los actos más multitudinarios del calendario insular, lo que complica la reconstrucción exacta de sus movimientos debido a la gran afluencia de personas.

El hallazgo de una mochila y el refuerzo del operativo

El dispositivo de búsqueda, con medios terrestres y aéreos, ha centrado parte de sus esfuerzos en el entorno del mirador de Los Cancajos, en las inmediaciones de la cabecera norte del aeropuerto, tras el hallazgo de una mochila junto a la costa que podría pertenecer al joven.

Para ampliar el rastreo aéreo en esta zona especialmente sensible por su cercanía al aeropuerto, se concedió una autorización excepcional por parte de ENAIRE para el uso de drones. El objetivo es revisar minuciosamente el litoral y los acantilados cercanos en busca de cualquier indicio.

El mensaje de su madre: “Toda mi luz y amor”

Más allá de los datos objetivos, el mensaje público de su madre, la cineasta palmera Mercedes Afonso, se ha convertido en el eje emocional de estos días.

En redes sociales ha agradecido la movilización ciudadana y ha pedido mantener la serenidad colectiva. En su mensaje subraya la fortaleza de su hijo, recuerda que ha superado momentos difíciles y transmite la convicción de que podría encontrarse “escondido y aturdido”, pero no necesariamente en una situación distinta a la que describe.

Sus palabras han sido interpretadas por muchas personas como un llamamiento a sostener la esperanza y evitar conclusiones precipitadas.

Teléfonos habilitados

Las autoridades insisten en que cualquier persona que pueda aportar información relevante se ponga en contacto con los teléfonos:

062 (Guardia Civil)

(Guardia Civil) 922 437 650

La búsqueda continúa activa en La Palma, mientras la isla permanece volcada en la localización de Airam.