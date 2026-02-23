Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio de una guagua calcina la nave de Lanzarote Bus

Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, confirmó que al menos diez guaguas han sido calcinadas en el incendio, mientras los bomberos intentan salvar las que no se han visto afectadas

Incendio de varias guaguas

Incendio de varias guaguas / LP/DLP

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios de emergencia de Lanzarote actúan en la nave de Lanzarote Bus, en la que se ha desatado un incendio tras la combustión de una guagua.

El fuego se desató por causas que ahora se investigan en el interior de las inslataciones, ubicadas en la zona industrial de Valterra. En el momento de los hechos, no había ninguna persona en el interior, por lo que no hay que lamentar heridos. "Hay mínimo diez guaguas quemadas", informa Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote: "Estamos limpiando la zona e intentando salvar las que no están quemadas, que son sobre todo guaguas nuevas, rompiendo con una pala mecánica la pared para intentar sacarlas por allí", añade.

Amplio despliegue

Los bombereos han desalojado el restaurante Costa Azul, que se encuentra justo al lado del incendio, en prevención debido a la gran columna de humo negro que se ha desatado y que podría ser tóxica.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote trabaja hora en la zona para apagar las llamas.

Habrá ampliación.

