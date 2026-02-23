Intervenidos cocaína, hachís y MDMA en una vivienda próxima a un colegio en Fuerteventura

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio de El Matorral, en Puerto del Rosario, en una operación que se ha saldado con la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública.

La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial, se inició a mediados de diciembre de 2025 tras varias denuncias vecinales que alertaban del trasiego constante de consumidores habituales y ocasionales en una vivienda de la zona.

Vivienda próxima a un colegio y un campo de fútbol

El inmueble investigado se encuentra en una zona residencial cercana a un campo municipal de fútbol y a pocos minutos a pie de un centro educativo, una circunstancia que había generado preocupación entre los residentes por la presencia habitual de menores y jóvenes en el entorno.

Las diligencias practicadas permitieron confirmar que en la vivienda presuntamente se realizaban ventas directas de droga a consumidores.

Registro e intervención de drogas y dinero

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro el pasado 19 de febrero. En el operativo fueron detenidos un hombre y una mujer.

Durante el registro se intervinieron 25,6 gramos de cocaína, 103,70 gramos de hachís, 1 gramo de MDMA, 14 frascos de popper, dos envases de fármacos ansiolíticos y 900 euros en billetes fraccionados. También se incautaron útiles para la manipulación y dosificación de sustancias, como una báscula de precisión, un cuchillo y cucharas con restos de droga, además de un vehículo presuntamente utilizado para la distribución.

Según fuentes policiales, uno de los detenidos contaba con antecedentes por delitos contra la salud pública y otros ilícitos penales.

Puesta a disposición judicial

Una vez concluidas las diligencias, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, la Policía Nacional da por erradicado este punto de venta en Puerto del Rosario y mantiene abiertas sus actuaciones contra el tráfico de drogas en la isla.