Buscan a un hombre de 64 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional solicita colaboración ciudadana para localizar a José Antonio V.J., desaparecido desde el 17 de febrero
La Policía Nacional ha pedido la colaboración ciudadana para localizar a un hombre de 64 años desaparecido el pasado 17 de febrero en Las Palmas de Gran Canaria.
El desaparecido responde a las iniciales José Antonio V.J. y mide aproximadamente 1,90 metros de altura. Según la información facilitada por el cuerpo policial, tiene los ojos de color marrón.
La Policía Nacional subraya que la rápida y amplia difusión a través de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales resulta fundamental para aumentar las posibilidades de localización. En este sentido, recalca que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de casos.
Por ello, solicita la máxima difusión de esta alerta con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje y favorecer cualquier información que pueda contribuir a su pronta localización.
Cualquier persona que disponga de datos relevantes puede ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
