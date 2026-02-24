Detenido en el Puerto de Arrecife en Lanzarote con casi una tonelada de hachís oculta en un furgón

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido cuando intentaba trasladar casi una tonelada de hachís desde Lanzarote hasta Gran Canaria.

La intervención se produjo en el Puerto de Los Mármoles, uno de los principales puntos de conexión marítima de la isla, durante un dispositivo de control rutinario desarrollado por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de la Comisaría Local de Arrecife.

Control rutinario y actitud sospechosa

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 10 de febrero. Los agentes realizaban inspecciones preventivas en vehículos que accedían o abandonaban la isla, con el objetivo de detectar posibles transportes de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, los funcionarios identificaron al conductor de un furgón. En el transcurso de la entrevista, observaron en el hombre un elevado estado de nerviosismo y respuestas que consideraron incoherentes. Esta actitud levantó sospechas y motivó un registro más exhaustivo del vehículo.

En el interior del furgón localizaron numerosas cajas de cartón. Tras la inspección, comprobaron que contenían sustancia estupefaciente, por lo que procedieron a la detención inmediata del conductor y al traslado tanto del arrestado como del vehículo a dependencias policiales.

Casi 1.000 kilos de hachís intervenidos

Una vez realizado el recuento oficial, la cantidad total intervenida ascendió a 988 kilogramos de hachís, distribuidos en 24 bultos. Según las estimaciones policiales, el valor de la droga en el mercado ilícito superaría los 1,6 millones de euros.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación.

Refuerzo de la vigilancia en puertos del Archipiélago

Desde la Policía Nacional se subraya que los controles en puertos y otros puntos estratégicos del archipiélago se mantienen de forma continuada para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad ciudadana.

La condición de Canarias como territorio insular convierte a sus infraestructuras portuarias en espacios clave para la prevención de delitos relacionados con el narcotráfico. En este sentido, el refuerzo de dispositivos de inspección y vigilancia forma parte de las estrategias de actuación habituales del cuerpo policial.

La investigación sigue abierta para determinar si existen más personas implicadas en el intento de traslado de la droga hacia Gran Canaria.