Evacuado en helicóptero un conductor de 87 años tras precipitarse con su vehículo en el norte de Gran Canaria
El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria intervino tras el accidente en una finca de Santa María de Guía
Un hombre de 87 años ha resultado herido este mediodía tras precipitarse con su vehículo a un terreno agrícola desde una altura aproximada de tres metros en el municipio de Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria.
El accidente se produjo sobre las 11:45 horas en la zona diseminada de Las Tres Palmas, entre El Hormiguero y Casas de Aguilar. Según la información facilitada por el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, el vehículo cayó al interior de una finca agrícola y en su interior se encontraba únicamente el conductor, propietario del terreno.
Hasta el lugar fueron activados bomberos del Parque de Gáldar, que procedieron a la excarcelación del afectado, así como efectivos de la Policía Local de Santa María de Guía y varios recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario.
En total se desplazaron tres ambulancias del SUC y un helicóptero medicalizado, que finalmente se encargó de la evacuación del herido a un centro hospitalario.
