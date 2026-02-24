Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída cuando circulaba en bicicleta por la calle Habana, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este martes / 112 Canarias

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El suceso se produjo a las 12:41 horas de este martes, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un ciclista precisaba asistencia sanitaria en la citada vía.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de la Policía Local.

El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba diversas contusiones de carácter moderado en el momento inicial de la valoración. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. La Policía Local se encargó de instruir el correspondiente atestado.

Herido un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

