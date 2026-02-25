Arrestado un joven por trapichear droga junto a la comisaría de Telde

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a un joven de 22 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido vendiendo droga en las inmediaciones de la propia comisaría del municipio.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la intervención se produjo el pasado 17 de febrero cuando agentes del Grupo de Policía Judicial de Estupefacientes, una vez finalizada su jornada laboral, observaron una actitud sospechosa entre dos individuos que podría corresponderse con una operación de menudeo.

Ante la situación, los policías procedieron a la identificación de ambos. Durante el registro, comprobaron que uno de ellos portaba 39 envoltorios de papel que contenían cocaína base, conocida como crack.

El valor estimado de la sustancia intervenida asciende a unos 195 euros en el mercado ilícito. Tras la incautación de la droga, los agentes detuvieron al joven y tramitaron las correspondientes diligencias policiales. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional ha recordado que mantiene dispositivos activos para prevenir y combatir el tráfico de drogas, especialmente en entornos urbanos frecuentados por jóvenes, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y dar respuesta a las demandas vecinales.