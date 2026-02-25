Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
La colisión entre dos vehículos provoca importantes retenciones en dirección norte, aunque no se registran heridos
Las Palmas de Gran Canaria
La colisión entre dos vehículos en la confluencia de las autopistas GC-1 y GC-3, en sentido norte, ha provocado importantes retenciones a primera hora en Las Palmas de Gran Canaria.
El accidente, que generó fuertes complicaciones en el tráfico en uno de los puntos más transitados de la capital grancanaria, se saldó sin personas heridas, según la información disponible.
La incidencia obligó a extremar la precaución en la zona mientras se retiraban los vehículos implicados y se restablecía la normalidad en la circulación.
