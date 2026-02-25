Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Última hora desaparecido en La PalmaReina del Carnaval de LPGCTiempo en Canarias'Therian' en CanariasPlaga de langostas africanasRey de Noruega
instagramlinkedin

Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas

La colisión entre dos vehículos provoca importantes retenciones en dirección norte, aunque no se registran heridos

Colas en la GC-1

Colas en la GC-1 / Google Maps

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La colisión entre dos vehículos en la confluencia de las autopistas GC-1 y GC-3, en sentido norte, ha provocado importantes retenciones a primera hora en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente, que generó fuertes complicaciones en el tráfico en uno de los puntos más transitados de la capital grancanaria, se saldó sin personas heridas, según la información disponible.

Noticias relacionadas

La incidencia obligó a extremar la precaución en la zona mientras se retiraban los vehículos implicados y se restablecía la normalidad en la circulación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  2. Llegan los 'therian' a Canarias: 'He descubierto mi verdadera identidad. Un día soy búho y otro golden retriever
  3. Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Bad Bunny y Karol G en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: los cachés que no lo hicieron posible
  5. Muere las mil y una caras del humor, la mítica transformista canaria Momi Chou
  6. Agaete recupera el concepto de calle junto a las casas de pescadores de Las Nieves: prioridad peatonal, accesibilidad universal y parquímetro
  7. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria espera a más de 70.000 personas para ver a Marc Anthony
  8. Evacuado en helicóptero un conductor de 87 años tras precipitarse con su vehículo en el norte de Gran Canaria

Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas

Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas

Detenido en el Puerto de Arrecife en Lanzarote con casi una tonelada de hachís oculta en un furgón

Detenido en el Puerto de Arrecife en Lanzarote con casi una tonelada de hachís oculta en un furgón

Evacuado en helicóptero un conductor de 87 años tras precipitarse con su vehículo en el norte de Gran Canaria

Evacuado en helicóptero un conductor de 87 años tras precipitarse con su vehículo en el norte de Gran Canaria

Herido un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Herido un ciclista de 70 años tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Nueve guaguas y dos furgones calcinados en un incendio en la nave de Lanzarote Bus

Nueve guaguas y dos furgones calcinados en un incendio en la nave de Lanzarote Bus

Conmoción en Tenerife: la autopsia revela que el agresor de Arona consumió cocaína y marihuana antes de matar a su hijo

Conmoción en Tenerife: la autopsia revela que el agresor de Arona consumió cocaína y marihuana antes de matar a su hijo

Buscan a un hombre de 64 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Buscan a un hombre de 64 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Intervenidos cocaína, hachís y MDMA en una vivienda próxima a un colegio en Fuerteventura

Intervenidos cocaína, hachís y MDMA en una vivienda próxima a un colegio en Fuerteventura
Tracking Pixel Contents