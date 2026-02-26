Detenido en Vecindario por amenazar con un cuchillo a una mujer y agredir a varios ciudadanos

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, a un hombre como presunto autor de quebrantamiento de orden de protección, lesiones y amenazas graves, tras un altercado ocurrido en plena vía pública y en las inmediaciones de un centro educativo.

Los hechos se produjeron en horario de mañana, cuando el ahora detenido abordó a una mujer que se encontraba junto a su hijo menor de edad, justo cuando se disponían a entrar en el colegio. Según la información facilitada por la Comandancia de Las Palmas, el individuo esgrimió un cuchillo y profirió amenazas de muerte contra la víctima, mientras sostenía el arma en la mano.

Durante el incidente, el agresor llegó incluso a propinar una patada al menor, generando una situación de gran tensión en una zona concurrida a esa hora.

Agresión a un testigo que intentó intervenir

La situación fue presenciada por varios viandantes. Uno de ellos decidió intervenir después de observar que el agresor había lanzado previamente una botella de cristal contra otra mujer que transitaba por el lugar.

Cuando el testigo recriminó la actitud del sospechoso, este aprovechó un momento de descuido para golpearle con fuerza en la frente utilizando un teléfono móvil. Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió una herida que requirió tres puntos de sutura en un centro sanitario.

Los hechos, que ocurrieron en una zona próxima a un centro educativo de Vecindario, generaron alarma entre las personas presentes.

Activación de un dispositivo de búsqueda

Tras tener conocimiento de la gravedad de lo sucedido, la Guardia Civil activó de inmediato un operativo para localizar al presunto autor. La rápida actuación permitió identificar y detener al sospechoso poco tiempo después de los hechos.

Durante las comprobaciones realizadas, los agentes confirmaron que el arrestado tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la víctima principal, lo que añade un presunto delito de quebrantamiento de condena a los hechos investigados.

El quebrantamiento de una orden de protección constituye un delito recogido en el Código Penal español y puede suponer penas de prisión, especialmente cuando concurren amenazas o agresiones.

Puesta a disposición judicial

Una vez practicadas las diligencias correspondientes, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana, que será el encargado de determinar las medidas cautelares y el curso del procedimiento judicial.

La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier incumplimiento de medidas judiciales de protección, especialmente en casos relacionados con violencia y amenazas. Más información sobre las funciones y protocolos de actuación del cuerpo puede consultarse en su web oficial de la Guardia Civil.