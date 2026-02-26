Dos investigados por homicidio tras la muerte por sobredosis de una joven en Lanzarote

Ocurrió hace un año, a principios de febrero de 2025. La Policía Nacional halló en una obra abandonada del barrio conejero de Argana Alta, en Arrecife, el cadáver de una joven de 19 años. Ahora, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas investiga el presunto homicidio por imprudencia de la víctima, natural de Gijón, que falleció a consecuencia de una sobredosis de droga. Hay dos acusados quienes, presuntamente, suministraron el cóctel de estupefacientes que acabó con la vida de la joven.

Los hechos sucedieron la madrugada del 9 de febrero. Dos toxicómanos -informó entonces LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas- dieron la voz de alarma a los servicios de emergencias tras localizar el cuerpo sin vida de la chica en un edificio abandonado de la calle Tenderete, en la capital de Lanzarote.

La fallecida tenía antecedentes psiquiátricos, de hecho, horas antes de su muerte, se había escapado del box de Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa, donde estaba ingresada. Atrás dejó todas sus pertenencias y nada se supo de ella hasta que los alertantes descubrieron el cadáver. Una sobredosis fue el motivo del deceso.

La investigación del caso llevó a la detención de los dos posibles implicados, dos hombres que están acusados de un presunto delito de homicidio por imprudencia, ya que presuntamente le suministraron el conjunto de drogas que provocó el fallecimiento de la joven. La víctima se habría inyectado cocaína y metadona. Los dos investigados quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial.

La acusación particular, que se ejerce desde Gijón, está a la espera de los resultados de más análisis forenses practicados para determinar si puede ampliar la acusación a homicidio doloso y agresión sexual.

La familia también ha interpuesto una denuncia por presunta negligencia contra el Servicio de Salud Canario (SCS) e inculpan al centro hospitalario de no alertar a la Policía Nacional ni a la madre de la joven de que se había fugado durante su ingreso. Fue la propia progenitora la que se enteró de que faltaba del hospital cuando llamó al centro para interesarse por el estado de salud al no conseguir localizarla.

Lo que se sabe es que la víctima pidió permiso a una médica para salir a la calle a fumar un cigarro, pero lo que hizo fue escapar del centro sin decir nada a nadie. Dejó allí su cartera, documentación y teléfono móvil. El hospital -informan las fuentes consultadas- se limitó a «tramitar un alta por fuga». La madre se presentó horas más tarde en comisaría a denunciar la desaparición.

El cadáver fue localizado en una zona de constante trasiego de toxicómanos, de hecho, meses después del fallecimiento -en julio- la Policía Local de Arrecife intervino en el barrio tras continuas denuncias vecinales por trapicheos y por la presencia de personas en situación de drogodependencia. La operación concluyó con la ‘clausura’ del inmueble, considerado el mayor fumadero de Lanzarote.

La joven ya había tenido alguna tentativa de suicidio en el pasado. De hecho, semanas antes del fallecimiento, ella misma se personó en comisaría a solicitar ayuda y pedir que la internaran en un centro. En ese episodio, la Policía alertó al 112 y los servicios sanitarios la trasladaron a una clínica.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Se descartó una muerte violenta, pero se abrieron las diligencias por homicidio imprudente. El caso ha tomado otra velocidad ahora ya que la familia se ha personado. La acusación particular está a la espera de tener los resultados completos de la autopsia para ver si pueden pedir penas por homicidio doloso y cargos por posible agresión sexual.

Lo que la defensa sospecha es que pudo haber un encuentro íntimo con los arrestados y que, debido a las drogas, la joven no lo consintiese. Los dos investigados son conocidos por su relación con las drogas y serían, por tanto, conscientes de que el cóctel que le dieron a la chica era letal. La joven no se había drogado nunca anteriormente, sostiene la defensa. También está denunciado el Servicio Canario de Salud por lo que se entiende es una negligencia dolosa del hospital al no dar aviso de la fuga de la fallecida ni a su madre, ni a la Policía.