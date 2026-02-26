La Policía Local de Arrecife cierra una calle por desprendimientos en la fachada de una vivienda abandonada

Agentes de la Policía Local de Arrecife han procedido en el mediodía de este jueves al acordonamiento de un tramo de la calle Blas Cabrera Topham, en el barrio de La Vega, tras detectarse la caída de cascotes desde la fachada de un inmueble tapiado hacia la vía pública.

La intervención se produjo después de que se recibiera aviso sobre desprendimientos en este edificio, lo que suponía un riesgo para peatones y vehículos. Como medida preventiva, los agentes cerraron temporalmente el tráfico en esa parte de la calle para garantizar la seguridad mientras se desarrollaban los trabajos técnicos.

Intervención de bomberos y cierre perimetral

Tras asegurar la zona, la Policía Local estableció un perímetro con vallas para facilitar la actuación del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, cuyos efectivos fueron alertados para intervenir en el inmueble.

Los bomberos procedieron a revisar y asegurar un tramo de la fachada afectada, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos. Este tipo de actuaciones son habituales cuando se detectan daños estructurales en edificios cerrados o en mal estado de conservación, especialmente en episodios de inestabilidad meteorológica.

Un tramo de la calle Blas Cabrera Topham ha sido cerrada al tráfico por la Policía Local de Arrecife por los desprendimientos de cascotes en un inmueble tapiado. / La Provincia

La rápida coordinación entre Policía Local y servicios de emergencias permitió minimizar riesgos en una zona urbana con tránsito habitual de vecinos.

Activación preventiva del Plan de Emergencia Municipal

La intervención coincide con la activación del Plan de Emergencia Municipal (PEMU) en modo preventivo por parte del alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ante la declaración de prealerta por posibles tormentas, fuertes vientos, lluvias y fenómenos costeros.

En este contexto, los agentes también han procedido al cierre de varias calles en el barrio de La Vega como medida de precaución.

El PEMU contempla actuaciones específicas en puntos del municipio considerados sensibles ante lluvias intensas o condiciones meteorológicas adversas.

Una zona con riesgo histórico de inundaciones

La calle Blas Cabrera Topham conecta con la calle Portugal, también en La Vega, una vía incluida en el Plan de Emergencia Municipal por su propensión a inundaciones en jornadas de fuertes precipitaciones.

La configuración del terreno en esta parte de la capital lanzaroteña favorece la acumulación de agua, ya que confluyen escorrentías procedentes de zonas más elevadas situadas al norte de Arrecife, en áreas limítrofes con el municipio de San Bartolomé.

De hecho, la propia denominación del barrio, La Vega, tiene su origen en las características fértiles de estos terrenos, que durante el siglo XIX y principios del XX se destinaron a la agricultura gracias a la acumulación natural de aguas.

Las autoridades locales recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las señalizaciones y cortes de tráfico establecidos por seguridad, especialmente mientras continúe la situación de prealerta meteorológica en Lanzarote.