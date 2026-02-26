Sorprendido en Las Palmas de Gran Canaria: fingía repartir comida en patinete y llevaba marihuana y una pistola
Tras la inspección, los agentes comprobaron que en el interior de la maleta no había pedidos ni mercancía comercial
Un control rutinario en el Distrito Puerto de Las Palmas de Gran Canaria terminó con la denuncia a un conductor de vehículo de movilidad personal (VMP) que simulaba realizar reparto a domicilio mientras transportaba marihuana y portaba un arma simulada tipo Glock 19 en la vía pública.
Los hechos se produjeron en la mañana del miércoles, 25 de febrero, cuando agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria dieron el alto al conductor de un patinete eléctrico que circulaba con una maleta de reparto, un elemento que aparentaba vincularlo con servicios de entrega a domicilio.
Tras la inspección, los agentes comprobaron que en el interior de la maleta no había pedidos ni mercancía comercial, sino sustancias estupefacientes, concretamente marihuana. Además, el implicado portaba un arma simulada con apariencia de pistola Glock 19, lo que derivó en su denuncia por tenencia de drogas y porte de arma en la vía pública.
