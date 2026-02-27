Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente entre un camión y una guagua provoca colas kilométricas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

El choque ha ocurrido en la mañana de este viernes a la altura del Complejo Hospitalario Materno Infantil, en dirección al sur de la isla

Colisión entre un camión y una guagua en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Hospital Insular

Colisión entre un camión y una guagua en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Hospital Insular / La Provincia

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Una colisión entre una guagua y un camión con una plancha articulada en la mañana de este viernes ha provocado colas de varios kilómetros en la Avenida Marítima, en dirección sur, en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente tuvo lugar sobre las 11.30 horas a la altura de kilómetro dos, en la zona del Complejo Hospitalario Materno Infantil, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Según el Cecoes, no ha habido que lamentar heridos sino daños materiales.

