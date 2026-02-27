Accidente en Siete Palmas: un coche choca contra un árbol tras una colisión en Las Palmas de Gran Canaria

La mañana de este jueves, 26 de febrero, ha comenzado con un accidente de circulación en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, tras una colisión entre dos turismos que terminó con uno de los vehículos impactando contra un árbol.

El siniestro obligó a la intervención de efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron a una persona lesionada en el lugar del accidente. Además, la Unidad de Tráfico de la Policía Local se desplazó hasta la zona para realizar el correspondiente parte y regular la situación tras el choque.

Imagen de los hechos / La Provincia

Colisión entre dos vehículos en una zona de tránsito habitual

El accidente tuvo lugar durante las primeras horas de la mañana en Siete Palmas. Por causas que se investigan, dos turismos colisionaron y, como consecuencia del impacto, uno de ellos terminó desviándose hasta chocar contra un árbol situado en el entorno de la vía.

El suceso generó expectación entre vecinos y conductores que transitaban por la zona a esa hora, coincidiendo con el habitual aumento del tráfico matinal.

Aunque el impacto fue lo suficientemente aparatoso como para requerir asistencia sanitaria, las primeras informaciones confirman que solo una persona resultó herida, sin que se hayan detallado, por el momento, la gravedad exacta de las lesiones.

Tras recibir el aviso, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó hasta el lugar del siniestro para valorar al afectado.