Caos en la GC-1: una colisión por alcance provoca grandes retenciones hacia el sur

Un accidente de tráfico registrado este viernes a las 15:15 horas en la GC-1, en sentido sur hacia Telde, provocó importantes retenciones tras una colisión por alcance en la que se vieron implicados cinco vehículos.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de ellas medicalizada, para atender a los afectados.

Como consecuencia del impacto, tres varones de 48, 52 y 22 años resultaron heridos de carácter leve. Presentaban policontusiones y dolor torácico, este último compatible con el golpe del airbag tras la colisión.

Dos de los afectados fueron trasladados al Centro Médico de Arnao para valoración y seguimiento, mientras que el tercero fue evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Noticias relacionadas

El accidente generó largas colas en dirección sur y complicó la circulación durante varios minutos, hasta que los servicios de emergencia y la Policía lograron retirar los vehículos y restablecer el tráfico en la zona.