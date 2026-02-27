Un extripulante roba material por valor de 75.000 euros en un yate de lujo en Lanzarote y se fuga de la isla

Agentes de la Policía Nacional en Arrecife han identificado a un hombre de 49 años, de nacionalidad británica, como presunto autor del robo de material valorado en unos 75.000 euros en el interior de un yate de lujo atracado en la Marina de la capital lanzaroteña.

Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado 8 de enero, cuando un individuo encapuchado accedió al pantalán H del puerto deportivo Marina de Arrecife. Según la investigación, el sospechoso logró entrar en la embarcación tras escalar por una de las esclusas, lo que le permitió introducirse en el interior del barco sin levantar sospechas inmediatas.

Sustracción planificada y huida en vehículo con matrícula oculta

De acuerdo con las pesquisas, el autor actuó de forma meticulosa y seleccionó objetos de alto valor económico, entre ellos cañas de pesca personalizadas y tablas de foil de gama alta. El conocimiento preciso de los efectos sustraídos llamó la atención de los investigadores desde el inicio.

Tras cometer el robo, el sospechoso abandonó el lugar en un turismo sin elementos distintivos aparentes. Para evitar ser identificado, las placas de matrícula habían sido cubiertas con un dispositivo externo.

El individuo habría actuado de madrugada y ocultado las matrículas del vehículo para dificultar su localización

El avance clave en la investigación se produjo tras el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad y sistemas de control de tráfico de la localidad. En una grabación obtenida fuera del recinto portuario se observaba al individuo retirando el elemento que ocultaba la matrícula antes de salir de Arrecife en dirección a Costa Teguise.

Esa pista permitió identificar el vehículo como un coche de alquiler con matrícula francesa, que había llegado a Lanzarote en ferry desde Cádiz el día anterior al robo.

Un extripulante del yate, principal sospechoso

Las diligencias practicadas por los agentes permitieron determinar que el investigado no se alojó en ningún establecimiento hotelero durante su estancia en la isla y que abandonó Lanzarote al día siguiente de los hechos.

Una vez identificado, se comprobó que se trataba de un antiguo tripulante del yate afectado, circunstancia que podría explicar su familiaridad con la distribución interna de la embarcación y con los objetos sustraídos.

Se está a la espera de orden judicial para su búsqueda internacional, al encontrarse fuera de España

La Policía Nacional ha remitido el resultado de la investigación a la autoridad judicial competente. En estos momentos se está a la espera de que se dicte una orden internacional de búsqueda, ya que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional, previsiblemente en el Reino Unido.

Recompensa privada y causa abierta

Por otro lado, el propietario de la empresa afectada, residente en Estados Unidos, habría difundido en redes sociales el ofrecimiento de una recompensa económica a cambio de información relevante que contribuya al esclarecimiento completo del caso.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en coordinación con autoridades internacionales.