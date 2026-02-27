Golpe al tráfico de drogas en Gran Canaria

La lucha contra el tráfico de drogas en Gran Canaria ha sumado un nuevo capítulo con la desarticulación de cinco puntos de venta de sustancias estupefacientes en distintos municipios del sur y sureste de la isla. La operación, desarrollada por la Guardia Civil de la Compañía de Vecindario, se ha saldado con cinco personas detenidas por presuntos delitos contra la salud pública y la retirada del mercado ilícito de diversas drogas, entre ellas cocaína, heroína, crack y hachís.

Las actuaciones se desplegaron de forma escalonada entre enero y febrero de 2026 en los municipios de Mogán, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, con intervenciones en zonas de ocio, áreas recreativas y espacios sensibles para la población, como entornos próximos a parques infantiles.

Vigilancia discreta y actuación coordinada

El eje central de la investigación fue la utilización de agentes de paisano y dispositivos de vigilancia discreta, una estrategia que permitió detectar patrones de comportamiento sospechosos y actuar en el momento preciso de la transacción. Según se desprende de la información oficial facilitada por la Guardia Civil, esta metodología fue determinante para acreditar que las sustancias intervenidas no estaban destinadas al autoconsumo, sino a la venta directa en la vía pública.

La coordinación con otras unidades, como la Unidad Canina de la Policía Local de Mogán, reforzó la eficacia del dispositivo, especialmente en puntos de alta afluencia de residentes y turistas.

La primera intervención tuvo lugar el 15 de enero de 2026 en la localidad turística de Puerto Rico, en el municipio de Mogán. Agentes no uniformados sorprendieron a un investigado cuando realizaba una presunta transacción en unas zonas ajardinadas anexas a un espacio de ocio.

El detenido utilizaba un método poco habitual para dificultar la detección de la droga: ocultaba la sustancia en un doble fondo de un envase mentolado, con el objetivo de burlar tanto los controles policiales como la posible intervención de perros detectores. Este detalle fue clave para sustentar la hipótesis de que se trataba de un punto activo de distribución a pequeña escala.

Cocaína, dinero fraccionado y armas blancas

Días después, el 19 de enero, se produjo una segunda detención en Agüimes, durante un punto de verificación en una vía cercana a un área recreativa. En esta ocasión, los agentes interceptaron a un joven que transportaba cocaína y dinero en billetes fraccionados, un indicio habitual en los casos de venta al menudeo.

Además de la sustancia estupefaciente y el efectivo, en el vehículo se hallaron una navaja de 20 centímetros y un destornillador de grandes dimensiones. La presencia de estos objetos refuerza la línea de investigación sobre el riesgo añadido que conlleva este tipo de actividad ilícita, no solo por el impacto en la salud pública, sino también por la potencial violencia asociada.

El 23 de enero, el operativo se trasladó a Arguineguín, donde fue detenido un varón con antecedentes que deambulaba por un área de tránsito peatonal. Tras ser trasladado a dependencias oficiales para un cacheo exhaustivo, los agentes localizaron más de 25 gramos de cocaína ocultos entre la vestimenta.

La cantidad intervenida, unida al modo de ocultación y a otros indicios recabados, permitió sostener que no se trataba de consumo propio, sino de una actividad orientada a la comercialización directa en la vía pública.

Venta de heroína y crack junto a un parque infantil

Ya en febrero, concretamente el día 17, la Guardia Civil intervino en la Calle Acebuche de Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. En este punto, los investigadores detectaron un sistema de venta especialmente preocupante: el sospechoso utilizaba el consumo de hachís como tapadera para distribuir otras sustancias de mayor peligrosidad, como heroína y crack.

La actividad se desarrollaba en las inmediaciones de un parque infantil, lo que elevó el nivel de riesgo para la población más vulnerable. La actuación permitió neutralizar este punto considerado crítico dentro del mapa de microtráfico en la zona.

El último episodio de la operación tuvo lugar el 24 de febrero en la Avenida Tomás Roca Bosch, en Mogán. En colaboración con la Unidad Canina de la Policía Local, los agentes interceptaron a otro individuo que portaba diversas dosis de cocaína y hachís listas para su venta inmediata.

La intervención conjunta evidenció la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales para frenar la distribución de droga a nivel de calle, especialmente en entornos turísticos con alta rotación de personas.

Balance de sustancias y efectos intervenidos

El balance global de la operación arroja cifras significativas en el contexto del tráfico minorista de drogas en Canarias. En total, se incautaron aproximadamente:

44,77 gramos de cocaína

40,59 gramos de hachís y polen

6,23 gramos de marihuana

3 gramos de heroína

1,07 gramos de crack

Además, los agentes intervinieron más de 2.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita, así como varios teléfonos móviles de alta gama y objetos contundentes, entre ellos la navaja y el destornillador ya mencionados.

La combinación de sustancia fraccionada, empaquetado individualizado y abundante moneda en billetes pequeños fue determinante para acreditar la existencia de una red de distribución a pequeña escala, orientada a la venta directa al consumidor final.