Persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria: Un hombre se da a la fuga con una moto sin seguro y agrede a un agente

El detenido circuló a gran velocidad por las calles de la ciudad a pesar de carecer de permiso para conducir este tipo de vehículos

Persecución al motorista por las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

Persecución al motorista por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. / La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local ha detenido a un motorista que protagonizó una persecución de película en la noche de este miércoles por distintas calles de Las Palmas de Gran Canaria a bordo de un vehículo sin seguro y a pesar de carecer de permiso de conducción. El delincuente, cuando vio frustrado su intento de darse a la fuga, se resistió con ímpetu a ser esposado y llegó a golpear a un agente que trataba de reducirlo.

Dos policías que patrullaban con los distintivos encendidos en un vehículo oficial por la Avenida Escaleritas, en dirección a la rotonda El Vigía de la zona alta del centro comercial La Ballena, observaron a un individuo circulando a gran velocidad dentro de la glorieta en una motocicleta.

Por este motivo, lo siguieron cuando se dirigía en dirección sur por la GC-3, para a continuación desviarse a la zona de Lomo Blanco y proseguir su destino inicial. Sin perderlo de vista, los agentes observaron cómo el sospechoso se desviaba hacia la GC-31 y después abandonaba la vía en la rotonda de Barranco Seco, para incorporarse más tarde a la GC-110. Finalmente, giró a la altura de la calle Juan de Quesada, momento en el cual perdieron el contacto visual.

Forcejeo con los agentes

Sin embargo, la Sala Operativa informó a partir de los datos de tráfico de que la motocicleta estaba domiciliada en la calle San Vicente de Paul, dirección a la que se dirigieron los policías. Una vez en el lugar, visualizaron al acusado bajándose del vehículo, pero, al percatarse de la presencia policial, volvió a subirse con la intención de continuar con su huida.

Los agentes aprovecharon ese momento para darle alcance, lo que originó un forcejeo con el detenido, que se opuso con fuerza al arresto por lo que necesitaron la ayuda de varios indicativos para reducirlo. Uno de los policías sufrió una lesión durante la disputa a la altura del aductor izquierdo, por lo que requirió asistencia médica en el Hospital San Roque.

La motocicleta fue retirada de la calle y trasladada por una grúa municipal hasta el depósito de vehículos de Sagulpa en El Sebadal. Comprobaron en ese momento que el detenido carecía del seguro obligatorio y del permiso para conducir.

Persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria: Un hombre se da a la fuga con una moto sin seguro y agrede a un agente

Un accidente entre un camión y una guagua provoca colas kilométricas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria

Provoca un conato de incendio tras una quema ilegal en una zona de difícil acceso en la cumbre de Gran Canaria

Un extripulante roba material por valor de 75.000 euros en un yate de lujo en Lanzarote y se fuga de la isla

Dos investigados por homicidio tras la muerte por sobredosis de una joven en Lanzarote

Accidente en Siete Palmas: un coche choca contra un árbol tras una colisión en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Arrecife cierra una calle por desprendimientos en la fachada de una vivienda abandonada

