Provoca un conato de incendio tras una quema ilegal en una zona de difícil acceso en la cumbre de Gran Canaria

La Guardia Civil, a través de la Comandancia de Las Palmas, ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva tras provocar un conato de incendio forestal en la cumbre de Gran Canaria, ha informado la Benemérita este viernes. El suceso tuvo lugar en la zona de Los Cascajos- Las Lagunetas (Vega de San Mateo).

Los hechos se remontan a enero de 2025, cuando el investigado realizó una quema de restos vegetales en una parcela de su propiedad con el objetivo de limpiar el terreno.

Sin embargo, el fuego se propagó con rapidez y derivó en un conato que afectó a una superficie aproximada de 100 metros cuadrados de vegetación.

Intervención del SEPRONA y la Brigada de Incendios

El caso fue asumido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que abrió una investigación tras tener conocimiento de lo ocurrido. En las actuaciones colaboraron la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria y efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de San Mateo.

Las pesquisas concluyeron que la quema se realizó sin contar con los permisos obligatorios y sin adoptar las medidas de seguridad exigidas para este tipo de trabajos agrícolas o forestales. Además, los investigadores constataron el uso de acelerantes químicos o líquidos inflamables para iniciar el fuego, lo que incrementó el riesgo de propagación.

Dificultades de acceso en una zona escarpada

El conato se produjo en un entorno de difícil acceso en la cumbre grancanaria, lo que complicó las labores de los equipos de extinción. Uno de los principales obstáculos fue la imposibilidad de que los medios hidrantes llegaran hasta el punto exacto del fuego.

Ante esta situación, los efectivos desplazados al lugar tuvieron que actuar con rapidez para establecer un cortafuego perimetral y evitar que las llamas se extendieran a otras áreas de vegetación. La rápida intervención permitió controlar el incendio antes de que alcanzara mayores dimensiones.

Diligencias judiciales en marcha

Una vez finalizados los informes técnicos y de investigación, la Guardia Civil procedió a investigar formalmente al responsable por un presunto delito contra la seguridad colectiva. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo del procedimiento.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de cumplir la normativa vigente en materia de quemas agrícolas y forestales, especialmente en un territorio como Gran Canaria, donde las condiciones meteorológicas y orográficas pueden favorecer la rápida propagación del fuego.