El 92% de las personas ahogadas en Canarias en lo que va de año ignoraron las alertas por mal tiempo

Trece personas han fallecido por ahogamiento en Canarias durante los dos primeros meses de 2026, seis de ellos durante el mes de febrero, según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

Esta cifra supondría un incremento de dos víctimas mortales (+18%) respecto a las registradas en el mismo período del pasado 2025 (11), según ha resaltado el colectivo, que expone que, además, de los seis fallecidos, en febrero se contabilizaron tres afectados en estado crítico, dos heridos graves, dos moderados y dos leves.

En total, el número de accidentados en el agua asciende a 40 personas en lo que va de año, un 29% más que en 2025 (31).

Prealertas o alertas activdades por el Gobierno de Canarias

Así, el 92% de las personas que murieron ahogadas, se habían introducido en el mar durante prealertas o alertas activadas por el Gobierno de Canarias debido a fenómenos costeros adversos.

A los óbitos se suman 17 personas que resultaron afectadas de diversa consideración durante el primer bimestre del año: tres, en estado crítico; 3, heridos de carácter grave; cinco, moderados, y seis, leves. A esto, se suman diez rescatados indemnes.

El balance de víctimas, en detalle

En el balance de las víctimas en el mar, ocho de las personas que perdieron la vida eran adultos, al tiempo que otras tres de ellas eran de edad desconocida, y dos de ellas tenían más de 60 años.

Del total de ahogados, diez fueron varones y tres, mujeres.

La Provincia

Por nacionalidades, siete de los fallecidos fueron extranjeros --alemanes (2), estadounidense (1), venezolano (1), belga (1), extranjeros sin nacionalidad especificada (2)--, y tres de ellos españoles. Por su parte, en tres de los casos, se registraron sin información específica respecto a sus países de origen.

Por otra parte, seis de las muertes por sumersión registradas en estos meses, fueron protagonizadas por personas clasificadas en el epígrafe 'otros' (es decir, afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo, etc; deportistas: parapentistas, pilotos, tripulantes de embarcaciones, etc); tres eran bañistas; dos, submarinistas, y uno pescador. Una de las víctimas contabilizadas, se clasificó sin detalles de la actividad que realizaba en el momento del suceso.

Un 62% de los accidentes sucedieron en horario de tarde, mientras el 15%, de mañana y un 8% de noche. El 15% fueron registrados sin información del horario en que se produjo.

Más siniestralidad en las playas

Las playas vuelven a ser los entornos que más siniestralidad concitaron, registrando un 62% de los casos, en piscinas naturales un 18%; puertos y zonas de costa un 17%, y el 3% restante, piscinas.

'Canarias, 1500 Km de Costa' elabora este estudio basado en datos obtenidos de fuentes oficiales del ámbito de las Emergencias, entre ellas 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.