Un incendio de enseres próximo a varios vehículos moviliza a los bomberos en Lanzarote

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote intervino en la mañana de este domingo en la extinción de un incendio de rastrojos y basuras declarado en un solar situado en la calle Velacho, número 16, en el barrio de Los Alonso (Arrecife).

El aviso fue recibido a través del CECOES 112, que alertó sobre la presencia de llamas en un terreno donde también había vehículos estacionados en las inmediaciones. Ante el riesgo de propagación, los efectivos se desplazaron de inmediato hasta el lugar.

A su llegada, comprobaron que el fuego afectaba a varios arbustos y enseres acumulados en el solar. Los bomberos procedieron a la extinción mediante agua, logrando controlar y sofocar el incendio en poco tiempo.

Sin heridos y con presencia policial

Tras asegurar la zona y evitar posibles rebrotes, los efectivos dieron por finalizado el servicio e informaron al 112 de la conclusión de la intervención antes de regresar al parque.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Arrecife, que colaboraron en la gestión de la situación.