La Policía Local de Arrecife arresta a un hombre por violencia de género con orden de expulsión de España

La Policía Local de Arrecife detuvo el pasado 24 de febrero a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de violencia de género, tras una actuación llevada a cabo en una vivienda de la capital lanzaroteña.

Los hechos ocurrieron en torno a las 16:50 horas, cuando el CECOES 112 recibió una alerta que advertía de una fuerte discusión en el interior de un domicilio. Según la persona que contactó con los servicios de emergencia, se escuchaba a una mujer pidiendo ayuda.

Ante la posible situación de riesgo, varias unidades policiales se desplazaron de inmediato al lugar con el objetivo prioritario de garantizar la protección de la presunta víctima y frenar cualquier episodio de violencia.

Constatación de lesiones

Una vez en la vivienda, los agentes entrevistaron por separado a ambas partes para asegurar que las declaraciones se realizaran con total libertad y sin presiones. En un primer momento, la mujer restó importancia a lo sucedido y lo calificó como una discusión leve, sin reconocer de forma inicial las lesiones que presentaba.

Sin embargo, los efectivos apreciaron lesiones visibles compatibles con una agresión reciente. Durante la intervención, el varón reconoció haber sujetado a la mujer por el cuello en el transcurso de la discusión. A la vista de los indicios y de las manifestaciones recabadas, se procedió a su detención.

Orden de expulsión en vigor

Durante las comprobaciones en bases de datos policiales, los agentes verificaron que el detenido tenía vigente una orden de salida del territorio nacional, circunstancia que fue incorporada al atestado junto con la documentación gráfica de las lesiones observadas.

Las autoridades recuerdan que el teléfono 016 ofrece información y asesoramiento a víctimas de violencia de género las 24 horas del día, de forma gratuita y confidencial. También se puede solicitar ayuda a través del 112 en caso de emergencia.

El detenido quedó a disposición judicial, mientras continúan las actuaciones conforme al procedimiento establecido.