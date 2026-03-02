Aparatoso accidente en Las Huesas: dos conductores liberados tras una colisión frontal

La tarde de este lunes dejó imágenes de tensión en el barrio de Las Huesas, en el municipio grancanario de Telde. Minutos antes de las 19.00 horas, dos vehículos colisionaron frontalmente en las proximidades del campo de fútbol de la zona, generando un amplio despliegue de emergencias y obligando a intervenir a los bomberos para liberar a los conductores atrapados.

El accidente de tráfico se produjo en una franja horaria de intensa circulación vecinal, lo que aumentó la preocupación entre los residentes del entorno. El impacto, según la información recabada, fue frontal, una de las tipologías de siniestro con mayor riesgo de lesiones graves debido a la violencia del choque.

Tras recibirse el aviso, hasta el lugar se desplazaron dos camiones de bomberos, varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos policiales para asegurar la zona y regular el tráfico.

Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para excarcelar a los dos conductores, que habían quedado atrapados en el interior de sus respectivos vehículos tras el impacto. Este tipo de intervenciones requieren maniobras técnicas específicas para estabilizar el coche y evitar movimientos bruscos que puedan agravar posibles lesiones.

Una vez liberados, ambos heridos fueron asistidos en el lugar por el personal sanitario del SUC, que procedió posteriormente a su traslado en ambulancia a centros hospitalarios de la isla. Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la evolución clínica de los afectados.

Investigación en curso para esclarecer las causas

Las circunstancias que provocaron la colisión frontal se encuentran bajo investigación. Los efectivos policiales desplazados al lugar se encargaron de instruir las diligencias correspondientes para determinar la dinámica del accidente y las posibles responsabilidades.