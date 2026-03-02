Fatídico comienzo de año en el mar canario: 13 muertos en dos meses

El 2026 está vistiendo de luto el litoral del Archipiélago. En estos dos primeros meses, Canarias registra un total de trece fallecidos a causa del ahogamiento, seis de ellos durante el mes de febrero, según datos recogidos por la asociación Canarias, 1500 Km de Costa, centrada en la prevención de los accidentes acuáticos.

Durante el inicio de 2025, el mismo periodo registró un total de once víctimas mortales por esta causa, lo que supone un incremento del 18%. La amplia mayoría de los fallecidos comparten un denominador común: el 92% de las personas que murieron ahogadas se habían introducido al mar durante alertas declaradas por el Gobierno de Canarias debido a fenómenos adversos.

Respecto al sumatorio del número de accidentados en la costa el dato asciende hasta las cuarenta personas, ocho más que en el anterior ejercicio, suponiendo un aumento del 29%. A los difuntos se añaden diecisiete personas con afecciones de diversa índole: tres en estado crítico, tres heridos de carácter grave, cinco moderados y seis leves. El total se completa con diez rescatados que salieron indemnes.

En el mes de febrero, se contabilizaron seis fallecidos y nueve personas rescatadas con vida: tres en estado crítico, dos heridos de carácter grave, dos moderados y dos leves.

Retomando el total de los dos meses, de los que no lograron salvar la vida, ocho eran de edad adulta, tres de edad desconocida y dos tenían más de sesenta años, siendo diez varones y tres mujeres.

En lo que a la causa del ahogamiento respecta, seis de las muertes por sumersión fueron protagonizadas por personas que caen al agua por accidente: afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un paseo marítimo o un acantilado; deportistas como parapentistas; pilotos y tripulantes de embarcaciones, entre otros.

Por otro lado, tres eran bañistas, dos submarinistas y uno un pescador. Una de las víctimas mortales se clasificó sin conocer los detalles de la actividad que realizaba en el momento del hecho. En cuánto al lugar, las playas registran el mayor número de casos: el 62%. Completan la lista las piscinas naturales (18%), los puertos y zonas de costa (17%) y, el 3% restante, ocurrieron en piscinas artificiales.

Rescate

El mes de marzo pudo comenzar también en tragedia. Dos agentes de la Policía Local y dos socorristas han logrado rescatar a una bañista de 78 años que se encontraba en apuros ayer, en la zona del Penitente del Puerto de la Cruz, en Tenerife.

Los cuatro varones se arrojaron al mar en auxilio de la mujer, quien tuvo que ser finalmente rescatada con un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, que la traslado al exterior.

Allí, esperaban efectivos del Servicio de Urgencias Canario, que la valoraron y evacuaron en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue con lesiones de carácter leve. En el operativo también fue movilizada una embarcación de rescate de Salvamento Marítimo.

Esta semana se cumplen dos años desde la desaparición de Alejandro y Yassine, los menores naturales de Las Palmas de Gran Canaria que desaparecieron el ocho de marzo de 2024 en la costa de El Confital. Con 17 y 16 años respectivamente, los jóvenes salieron a pescar y, desde entonces, no se volvió a saber nada de ellos.

Noticias relacionadas

De igual manera, el 22 de febrero tuvo lugar una concentración en la piscina natural del Charco del Viento, en Tenerife, para honrar la memoria de Arek: el joven polaco de 15 años desaparecido al ser arrastrado por una ola gigante mientras estaba de vacaciones hace un año. La única forma de luchar contra la fuerza del mar es mediante el respeto y la prevención.