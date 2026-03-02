La Guardia Civil interviene más de 100 prendas y bolsos falsificados en Puerto Rico

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial tras intervenir más de un centenar de artículos falsificados en un establecimiento comercial de Puerto Rico, en el municipio de Mogán.

La actuación se enmarca en los servicios habituales de control fiscal y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fiscal de la 2ª Compañía de Vecindario realizaron una inspección en el citado comercio.

Durante la visita, los efectivos detectaron diversos productos que carecían de los distintivos de autenticidad y de los controles de calidad propios de las marcas originales. Tras las primeras comprobaciones, se procedió a la aprehensión de más de 100 artículos preparados para su venta al público.

Prendas deportivas y bolsos de lujo

Entre el material intervenido figuraban 29 pantalones y 19 camisetas de fútbol de una reconocida firma internacional, varias equipaciones completas de distintos equipos y cuatro bolsos de una marca de lujo. Según la valoración pericial inicial, el valor que habrían alcanzado estos productos en el mercado legal asciende a 8.940 euros.

La intervención contó con la colaboración de representantes de las marcas afectadas y peritos especializados en propiedad industrial, quienes confirmaron la falsedad de los artículos. La actuación se llevó a cabo antes de que la mercancía pudiera ser retirada u ocultada del establecimiento.

Investigación judicial en marcha

Una vez identificado el responsable del comercio, se inició su investigación formal por un presunto delito contra la propiedad industrial, informándole de sus derechos conforme a la normativa vigente.

La mayor parte de la mercancía quedó precintada y depositada en el propio local, a disposición de la autoridad judicial, salvo las muestras remitidas para su análisis pericial definitivo. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.

Impacto en consumidores y economía

La Guardia Civil recuerda que este tipo de actuaciones no solo protege los derechos de las marcas, sino también a los consumidores, ya que los productos falsificados suelen eludir los controles de calidad y seguridad, pudiendo incorporar materiales no aptos.

Además, la falsificación supone una competencia desleal que afecta directamente al tejido empresarial, reduce ingresos, limita la inversión y perjudica el empleo en el sector comercial.