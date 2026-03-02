Una motorista herida tras chocar contra un coche en Arucas
La mujer, de 47 años, fue trasladada al Hospital Doctor Negrín con diversas contusiones
Una mujer de 47 años resultó herida este lunes tras una colisión entre una moto y un coche en el municipio de Arucas, en el norte de Gran Canaria. El siniestro tuvo lugar en la calle La Seba a las 12:42 horas de este lunes, 2 de febrero, según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El suceso activó un amplio dispositivo de emergencias en el que intervinieron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. La motorista fue asistida en el lugar de los hechos y posteriormente trasladada a un centro hospitalario de referencia en la capital grancanaria.
Activación inmediata del 112
La alerta fue recibida por el CECOES 1-1-2, organismo dependiente del Gobierno autonómico, tras informarse de la colisión entre un turismo y una motocicleta con una persona que precisaba asistencia sanitaria.
Desde ese momento, el 112 activó de forma inmediata los recursos necesarios para atender la emergencia. En concreto, se desplazó hasta el lugar una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de la valoración inicial y la estabilización de la afectada.
La rápida coordinación entre los servicios de emergencias permitió que la mujer recibiera atención sanitaria en pocos minutos, reduciendo así los riesgos asociados a este tipo de accidentes de tráfico.
