Rescate en Caldera Blanca: evacuada en helicóptero una senderista herida tras una caída en Lanzarote

Una senderista de 62 años tuvo que ser evacuada en helicóptero este lunes, 2 de marzo de 2026, tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta en la zona de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo, en Lanzarote. El incidente se produjo a las 13:14 horas, en un área de difícil acceso que obligó a activar un operativo aéreo de rescate.

La afectada presentó en el momento inicial de la asistencia un traumatismo de carácter moderado, según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras ser rescatada por aire, fue trasladada al Hospital Doctor José Molina Orosa para su valoración y tratamiento.

Alerta al 1-1-2 por una caída en una zona escarpada

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, que fue informado de que una senderista había sufrido una caída y necesitaba asistencia sanitaria en una zona de difícil acceso de Caldera Blanca, uno de los enclaves volcánicos más frecuentados por excursionistas en Lanzarote.

Ante la complejidad del terreno, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios:

Un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Una ambulancia de soporte vital básico del SUC.

Efectivos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote.

La coordinación entre los distintos cuerpos permitió actuar con rapidez en un entorno natural que presenta desniveles, piedra suelta y zonas escarpadas.

Evacuación aérea hasta el Aeropuerto de Lanzarote

El helicóptero del GES se desplazó hasta la zona del incidente y, con la colaboración de los bomberos del Consorcio de Emergencias, procedió a la evacuación aérea de la senderista.

La mujer fue izada y trasladada por vía aérea hasta el entorno del Aeropuerto de Lanzarote, donde esperaba el dispositivo sanitario en tierra.

Una vez allí, el personal del SUC realizó la asistencia sanitaria inicial y procedió a su traslado en ambulancia al Hospital Doctor José Molina.