Vuelco de un camión en Telde

Un hombre resultó herido en la mañana de este lunes tras el vuelco de un camión en la GC-130, a la altura de la carretera de Los Picos, en el municipio de Telde, en Gran Canaria. El accidente se produjo en torno a las 11:00 horas del 2 de marzo de 2026, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

El siniestro obligó a activar un amplio dispositivo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, que movilizó recursos sanitarios, efectivos del Consorcio de Emergencias y agentes de la Policía Local.

El conductor del vehículo pesado, único afectado en el incidente, presentó policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración y seguimiento médico.

Alerta al 1-1-2 tras el vuelco del camión en la GC-130

El aviso se recibió en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad poco después de las once de la mañana, cuando se informaba del vuelco de un camión en la GC-130, una vía que conecta diferentes zonas de medianías en el municipio de Telde y que registra tráfico habitual de vehículos pesados.

Tras recibir la alerta, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos necesarios para atender la emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria; una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.

La rápida intervención permitió atender al conductor en el mismo lugar del accidente y garantizar la seguridad en la zona afectada.

El conductor, con policontusiones moderadas

A la llegada de los recursos sanitarios, el ocupante del camión se encontraba fuera del habitáculo del vehículo, lo que facilitó la valoración inicial por parte del personal sanitario.

Según la información aportada por el SUC, el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Perpetuo Socorro, en Las Palmas de Gran Canaria, para completar su evaluación médica.