Los accidentes de tráfico dejan 59 muertos en febrero, cuatro en Canarias

Los accidentes de tráfico registrados en febrero han dejado un saldo de 59 personas fallecidas en 58 siniestros ocurridos en las carreteras españolas, lo que supone nueve víctimas mortales menos que en el mismo mes del año anterior. Cuatro de las víctimas han fallecido en Canarias.

Así lo dio a conocer este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), que explicó que estas cifras se registran en un contexto en el que la movilidad de este mes ha aumentado un 1,77% con respecto a febrero de 2025, con 32,7 millones de movimientos de largo recorrido. Se trata del segundo mes de febrero con el registro más bajo de decesos, solo superado por 2021, siendo este un año anómalo.

Por tipo de vía, descendieron los fallecidos en autopistas y autovías (once fallecidos menos que en el mismo mes del año anterior), mientras que aumentaron los fallecidos en carreteras convencionales (dos más).

En Canarias, tres de las víctimas mortales fallecieron en atropellos en Tenerife, dos de ellas el sábado. La cuarta es una motorista que perdió la vida a principios de mes en Fuerteventura al sufrir una caída en Puerto del Rosario.

Peatones, motoristas y ciclistas

Respecto al medio de desplazamiento, Tráfico destacó el aumento de los fallecidos del colectivo de usuarios vulnerables, con siete más que en febrero de 2025 hasta un total de 34. Dentro de ellos, se hallan 14 peatones fallecidos, con cinco más que en el mismo mes del año anterior.

La DGT detalló que ocho estaban caminando por la calzada y uno era un trabajador y once fallecieron en siniestros sucedidos en horas con luz natural. También fallecieron 18 motoristas (+2) y dos ciclistas (+1). Descendieron los fallecidos en turismo (-10), en furgoneta (-3) y en camión de hasta 3.500 kilogramos.

En función del tipo de siniestro, destaca especialmente el descenso de los fallecidos por salidas de vía, con nueve personas menos que en febrero de 2025; la colisión lateral y frontolateral, con tres menos; la colisión trasera y múltiple, con una menos; y el vuelco, también con una menos. En cambio, ha aumentado la colisión frontal (+3) y el atropello a peatón (+4).

Por comunidades autónomas

En relación con el uso de los sistemas de seguridad, siete de los fallecidos no hacían uso del correspondiente accesorio de seguridad en el momento del siniestro: cinco conductores de turismo, y uno de camión no llevaban puesto el cinturón de seguridad y un ciclista no llevaba casco.

Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad que mayor número de fallecidos registra este mes de febrero con nueve, seguida de Andalucía con siete; Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana con seis cada una. Les siguen Galicia con cinco; Aragón, Castilla y León y Canarias (mismos fallecidos que en 2025) con cuatro cada una. Baleares, Murcia y Navarra registran tres cada una; Madrid, dos; Asturias, Cantabria y Extremadura, uno. Durante este mes no se ha registrado ningún fallecido ni en el País Vasco, ni en La Rioja, ni en Ceuta, ni en Melilla.

Por tramos de edad, crecen los fallecidos de más de 45 años (siete más que en febrero de 2025), mientras que bajan los muertos de entre 15 y 34 años, con 15 fallecidos menos que en el mismo mes del año anterior. El día con más víctimas mortales fue el viernes 20, con siete víctimas mortales. Por el contrario, se registraron dos días con cero fallecidos: el miércoles 11 y el lunes 23.