La Policía Nacional detiene en Puerto del Rosario a dos hombres por robos con violencia

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario a dos hombres como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia e intimidación y robo en interior de vivienda habitada cometidos en distintos puntos del municipio. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de ambos.

Los hechos se iniciaron el pasado 21 de febrero de 2026, cuando agentes detuvieron a un varón por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial. Según la investigación, el hombre accedió al local y, tras amenazar a una empleada con un arma blanca, sustrajo el dinero de las cajas registradoras.

El suceso ocurrió en presencia de trabajadoras y clientes, lo que generó alarma en el establecimiento. La rápida intervención de agentes adscritos a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones y recuperar la totalidad del dinero sustraído, que había sido guardado en una bolsa del propio comercio.

Segundo detenido y nuevos robos

Al día siguiente, el 22 de febrero de 2026, los agentes procedieron a la detención de un segundo varón como presunto autor de otro robo con violencia en un establecimiento comercial del municipio. En este caso, el hombre habría aprovechado un descuido para sustraer 200 euros de la caja registradora. Cuando fue sorprendido por una empleada que intentó retenerlo, la empujó para facilitar su huida.

Las pesquisas posteriores permitieron vincular a este segundo detenido con otros dos robos con fuerza en interior de vivienda habitada. Según la investigación, el presunto autor escaló la fachada de los inmuebles y forzó una ventana para acceder a las viviendas mientras sus moradores se encontraban en el interior.

En uno de los domicilios fue sorprendido por los residentes, que observaron su huida. En el otro caso, fue identificado después de utilizar en un establecimiento una de las tarjetas sustraídas durante el robo.

Ingreso en prisión

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, se decretó el ingreso en prisión de los dos detenidos, a quienes se les atribuyen distintos delitos de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza en vivienda habitada en Puerto del Rosario.