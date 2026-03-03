Retenciones en la GC-1 y la GC-3 tras varios accidentes en dirección sur a la salida de Las Palmas de Gran Canaria

Las principales autopistas de Gran Canaria han vuelto a registrar complicaciones en la circulación tras producirse varios accidentes de tráfico en la GC-1 y la GC-3 en dirección sur, a la altura de la salida de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Local.

La situación ha afectado de forma directa a miles de conductores que se desplazaban desde la capital hacia el sur de la isla en la salida laboral de muchos trabajadores este martes, 3 de marzo.

A la congestión derivada de estos siniestros se ha sumado un nuevo foco de tensión en el sur de la isla, donde cientos de conductores han quedado atrapados en un auténtico colapso circulatorio en los accesos a Arguineguín y Puerto Rico.

