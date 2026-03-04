Detenido por intentar violar a punta de cuchillo a una mujer en una pensión de Las Palmas de Gran Canaria
El individuo atacó a una residente en un hostal de Las Canteras de manera agresiva
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre por presuntamente intentar agredir sexualmente a una mujer en una pensión de la zona de Las Canteras a punta de cuchillo.
Los hechos se produjeron el viernes, 27 de febrero, día en el que el Centro Municipal de Seguridad y Emergencias (Cemelpa) recibió un aviso que alertaba sobre un intento de agresión sexual en el interior de una residencia, motivo por el que se activaron los indicativos policiales de la zona puerto, según ha informado la Policía Local.
Una vez en el lugar, los agentes encontraron en una habitación desordenada a una joven en shock, visiblemente asustada y en actitud de autoprotección.
Durante la entrevista con los agentes, la víctima expuso que un hombre, residente en la pensión, entró en su habitación "de manera agresiva", mostrándole sus genitales y amenazándola para forzarla a mantener relaciones sexuales. También indicó que portaba un cuchillo entre sus pertenencias.
Al conocer estos hechos, los agentes permanecieron en todo momento con la víctima hasta la llegada de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL), activándose el protocolo correspondiente para víctimas de delitos sexuales, no teniendo que precisar asistencia sanitaria la mujer.
Por su parte, al presunto agresor se le localizó y se le detuvo, pudiendo enfrentarse a cargos por agresión sexual, allanamiento de morada y amenazas.
