Detenida en Gran Canaria por asaltar con violencia a una mujer de 82 años para robarle el bolso

La Guardia Civil ha detenido en Mogán a una mujer como presunta autora de un robo con violencia mediante el método del tirón cometido contra una anciana de 82 años. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero, en torno a las 12:30 horas, en el aparcamiento de una conocida área comercial y de ocio del municipio grancanario.

Según la información facilitada por la investigación, la víctima —una ciudadana extranjera de avanzada edad— se disponía a acceder a su vehículo cuando fue sorprendida por la espalda. La agresora le arrebató el bolso que llevaba colgado al hombro, lo que provocó un fuerte forcejeo entre ambas.

Lesiones graves tras la caída

Como consecuencia directa del ataque, la mujer cayó al suelo y sufrió lesiones de consideración. Entre los daños físicos se incluyen la rotura de una pieza dental, heridas sangrantes en la nariz, hematomas, laceraciones en ambas rodillas y una posible luxación de hombro.

Tras el forcejeo, la presunta autora recogió del suelo dinero en efectivo, un teléfono móvil y diversa documentación personal de la víctima. Posteriormente huyó del lugar saltando un muro perimetral cercano, aprovechando la confusión generada tras la agresión.

Investigación apoyada en cámaras de seguridad

La actuación policial fue inmediata gracias al aviso de una agente que, aunque se encontraba fuera de servicio, alertó a sus compañeros tras presenciar lo ocurrido. Varias patrullas acudieron rápidamente al lugar tanto para auxiliar a la víctima como para iniciar las primeras diligencias.

La investigación avanzó con el análisis detallado de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona comercial. Las imágenes obtenidas permitieron identificar con claridad a la sospechosa.

Según fuentes de la investigación, la detenida es vecina del municipio y cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio y violencia doméstica. La identificación fue considerada concluyente tras el estudio de las pruebas técnicas recopiladas.

Atención a la víctima y uso de herramientas digitales

Dada la edad y el estado físico de la afectada, los agentes adoptaron medidas para evitarle desplazamientos innecesarios. Para ello utilizaron la herramienta SIGO Movilidad, un sistema que permite formalizar denuncias desde el domicilio de la persona perjudicada, facilitando así la tramitación sin agravar su situación.

Detención y puesta a disposición judicial

Una vez confirmada la identidad de la presunta autora, los agentes localizaron su domicilio en una céntrica calle de Mogán y establecieron un dispositivo de vigilancia. La operación culminó en la mañana del 10 de febrero con su detención.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia nº 1 de San Bartolomé de Tirajana, donde la arrestada permanece a disposición judicial.

La investigación ha permitido esclarecer los hechos en un corto espacio de tiempo, al tiempo que se ha garantizado la atención y protección de la víctima. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo y destacan la colaboración ciudadana como elemento clave en la resolución de este tipo de casos.