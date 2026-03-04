Intento de fuga en el Puerto de Las Palmas: un remolcador desobedece a Capitanía y moviliza a Salvamento y Guardia Civil

La Capitanía Marítima de Las Palmas ha detenido a un remocalcador con bandera de Tanzania que se fugaba del puerto de La Luz sin pasar la inspección a la que estaba obligado tras haber protagonizado un incidente en diciembre.

En un comunicado, este organismo dependiente del Ministerio de Transporte anuncia que se abre un expediente sancionador contra el remolcador Sylvia M por abandonar el puerto sin permiso y por negarse, inicialmente, a regresar, unos hechos por los que puede exponerse a una sanción de hasta 180.000 euros.

El intento de fuga del remolcador Sylvia M del Puerto de La Luz

El remolcador Sylvia M permanecía en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria desde el 3 de diciembre, cuando pidió ayuda a Salvamento Marítimo porque no tenía combustible suficiente, uno de sus motores estaba fuera de servicio y el otro a la mitad de su capacidad. Además, estaba remolcando a otro buque y tenía inoperativa la maquinilla de remolque.

El buque da Salvamento Marítimo Miguel de Cervantes lo auxilió y lo remolcó al Puerto de La Luz, donde fue inspeccionado por Capitanía Marítima, que ordenó que quedara inmovilizado.

En ese momento, se comprobó que tanto el remolcador como el buque remolcado estaban en proceso de certificación de la bandera de Tanzania, detalla Capitanía Marítima.

El pasado viernes, 27 febrero, el representante de la bandera comunicó a la Capitanía Marítima que el buque había finalizado las reparaciones y estaba correctamente certificado, por lo que quedaba a la espera de una inspección por parte de Capitanía Marítima para verificar la situación y decidir si procedía levantar la retención ordenada contra él.

Interceptado en pleno temporal y expediente sancionador de hasta 180.000 euros

Sin embargo, este lunes, 2 de marzo, el centro de control de Salvamento detectó que el Sylvia M estaba saliendo por la bocana del puerto con el buque remolcado, sin hacer uso de los servicios de practicaje.

En medio de un gran temporal, el buque desoyó la instrucción de Capitanía Marítima para que volviera a puerto con su remolque y no cooperó, por lo que contactó con la Guardia Civil, que desplegó la patrullera Río Ara, y movilizó a un buque de Salvamento.

El buque Sylvia M regresó a puerto sobre las 03.30 horas con problemas de propulsión y gobierno, remolcado nuevamente por el Miguel de Cervantes y vigilado por la Guardia Civil, relata la Capitanía.