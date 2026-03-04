Detenido un conductor que se saltó un semáforo en rojo con hachís y viagra para vender en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un individuo por un presunto delito de tráfico de droga al menudeo, tras localizar en su vehículo polen de hachís, viagra y dinero fraccionado.

Los hechos ocurrieron este martes, en torno a las 19.45 horas, en el barrio de Escaleritas. Mientras los agentes realizaban funciones propias de su cargo observaron cómo el conductor de un vehículo se saltó un semáforo en rojo en el cruce de la avenida Escaleritas con Cronista Benítez Inglott.

Haciendo uso de las señales acústicas y luminosas, solicitaron al conductor que se detuviera lo antes posibles. Al parar en un lateral de la calzada, los agentes comprobaron que de la ventanilla del vehículo interceptado salía un fuerte olor a cannabis. Al preguntarle, el ahora detenido negó saber el origen, motivo por el que efectuaron un registro.

Uno de los paquetes de hachís intervenido al conductor en Escaleritas / LP/DLP

En la intervención los agentes hallaron en el cajetín de la puerta delantera izquierda una pieza de hachís de 97 gramos. Entre sus ropas, en un cacheo preventivo de seguridad, localizaron otra pieza de 6,5 gramos. Al continuar con el registro, en la guantera descubrieron que guardaba 96 comprimidos de viagra, junto alrededor de 400 euros fraccionados en billetes y monedas.

El conductor, de 40 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, quedó detenido, mientras que el vehículo, que figura a nombre de su padre, fue trasladado al depósito municipal.