Investigado en Arrecife tras huir de un accidente y dar positivo en alcohol y drogas

La Policía Local de Arrecife investiga a un conductor implicado en un accidente de tráfico ocurrido en el barrio de Argana Alta que abandonó el lugar de los hechos y posteriormente dio positivo en alcohol y drogas.

Los hechos se remontan a la noche del pasado 22 de febrero de 2026, cuando agentes que patrullaban por la zona fueron alertados por varios testigos. Estas personas facilitaron la descripción del vehículo implicado en varios siniestros ocurridos en el mismo entorno urbano.

Con los datos aportados, los agentes lograron localizar el automóvil en calles próximas de Argana Alta y procedieron a interceptarlo para esclarecer lo sucedido.

Tasa penal en alcohol y positivo en drogas

Una vez identificado el conductor y tras comprobar su implicación en el accidente, los agentes observaron síntomas evidentes de que podía encontrarse bajo los efectos del alcohol. Por este motivo, le practicaron la correspondiente prueba de alcoholemia.

El resultado arrojó una tasa superior a la establecida en el Código Penal, lo que implica responsabilidad penal por un presunto delito contra la seguridad vial. Además, se le realizó la prueba de detección de drogas, que también dio resultado positivo. En este caso, se formuló la correspondiente denuncia administrativa.

Vehículo sin ITV en vigor

Durante la intervención, los agentes comprobaron igualmente que el vehículo circulaba sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, lo que constituye otra infracción administrativa.

La Policía Local recuerda que la ITV es obligatoria y garantiza que los vehículos cumplen las condiciones técnicas mínimas de seguridad y emisiones contaminantes.

Diligencias y juicio rápido

Por estos hechos, al conductor se le instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial y fue citado para la celebración de un juicio rápido. Según consta en las actuaciones, el investigado ya había estado implicado en intervenciones anteriores de naturaleza similar.

La Policía Local de Arrecife, competente en materia de tráfico dentro del casco urbano, realiza controles y comprobaciones habituales, especialmente cuando se producen accidentes. El objetivo es determinar las causas de los siniestros y depurar posibles responsabilidades.

Desde el cuerpo policial se insiste en la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, así como de mantener el vehículo en condiciones adecuadas. Estas conductas, además de conllevar sanciones administrativas y penales, suponen un grave riesgo para la seguridad vial y para el resto de usuarios de la vía.