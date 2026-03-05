La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos

La caída del Dracaena draco conocido como drago de San Francisco ha generado numerosas preguntas sobre las causas de su desplome. Según ha explicado el colectivo Fénix Canarias, todo apunta a que el viento fue el principal factor que provocó su caída, aunque otros elementos podrían haber contribuido al debilitamiento del árbol.

Entre las hipótesis que se barajan figura la posibilidad de que las intensas lluvias registradas en los últimos meses hayan favorecido la proliferación de hongos en el tallo, lo que habría afectado a su estabilidad estructural.

No sería la primera vez que ocurre algo similar en Canarias. El colectivo recuerda el caso del drago de Güímar, que cayó en 2021 debido a la pudrición de su tronco, así como el episodio que movilizó a los vecinos de Icod de los Vinos en los años 90 para proteger el histórico Drago Milenario.

Además, la historia del archipiélago recoge otros episodios similares. Uno de los más conocidos es el del drago de Franchy, considerado por algunos como el posible drago más antiguo que existió en Canarias, que cayó durante una tormenta en 1867.

Desde Fénix Canarias subrayan que, aunque factores como la humedad del suelo o el posible deterioro interno pueden influir, todo apunta a que el viento fue el desencadenante final, posiblemente favorecido por unas lluvias que habrían ablandado el terreno.

El colectivo recuerda que la caída de este emblemático ejemplar es también un recordatorio de la fragilidad del patrimonio natural: incluso los árboles más longevos terminan desapareciendo con el paso del tiempo.