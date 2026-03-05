Detenido un hombre de 65 años en La Isleta por venta de cocaína en Las Palmas de Gran Canaria
La Unidad GOIA-UE de la Policía Local intervino tras detectar una transacción de droga en plena vía pública, dentro de las labores de vigilancia contra el tráfico de estupefacientes en la capital grancanaria
La lucha contra el tráfico de drogas continúa siendo una de las prioridades en materia de seguridad ciudadana en Canarias. En este contexto, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria llevó a cabo este jueves 5 de marzo una intervención en el barrio de La Isleta que terminó con la detención de un hombre de 65 años por un presunto delito relacionado con la venta de sustancias estupefacientes.
La actuación fue desarrollada por la Unidad GOIA-UE (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) del cuerpo municipal, especializada en operativos de control, vigilancia y prevención del delito en diferentes zonas de la capital grancanaria. Según la información facilitada, los agentes detectaron una transacción vinculada a la venta de cocaína, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos policiales.
El arresto se produjo tras comprobar que el individuo presuntamente acababa de realizar una venta de esta sustancia ilegal, una de las drogas más perseguidas por las fuerzas de seguridad debido a su impacto en la salud pública y en la seguridad ciudadana.
