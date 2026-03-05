La Guardia Civil desarticula un grupo itinerante especializado en hurtos a turistas en Fuerteventura

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en Fuerteventura, ha culminado con éxito la investigación denominada JEFUIRE, que permitió detener a dos personas y investigar a otras dos implicadas en un delito continuado de hurto y en la apropiación indebida de un vehículo.

Los detenidos formaban parte de un grupo itinerante especializado en hurtos al descuido, que operaba en varias islas del archipiélago canario. Los agentes identificaron un patrón de actuación que incluía tanto hurtos en el interior de vehículos de alquiler como sustracciones directas a turistas, especialmente personas mayores, aprovechando las aglomeraciones en zonas turísticas.

Técnicas delictivas: “la muleta” y robos en vehículos

El grupo utilizaba una técnica conocida como “la muleta”, mediante la cual cubrían la mano con un periódico, revista o prenda de ropa para acercarse por la espalda a las víctimas y sustraer carteras o bolsos sin contacto físico apreciable. Esta estrategia, combinada con la selección de personas vulnerables, permitía que los hurtos pasaran desapercibidos hasta que la víctima notaba la pérdida.

En cuanto a los robos en vehículos de alquiler, los autores perfeccionaron un método que no requería forzar cerraduras. Observaban los aparcamientos turísticos y, mientras los conductores se bajaban del coche, uno de los implicados manipulaba discretamente una puerta trasera o el maletero para impedir que el sistema de cierre centralizado funcionara correctamente. Una vez que los turistas se alejaban confiados, accedían al interior para sustraer objetos de valor y carteras.

Además de los hurtos, los detenidos cometieron un delito de apropiación indebida, al utilizar un vehículo de alquiler no devuelto, desplazándose con él para cometer los delitos.

Investigación y operativo policial

La investigación comenzó a mediados de febrero, tras un repunte de denuncias en el municipio de Pájara, lo que llevó a la Guardia Civil a identificar el modus operandi del grupo. Ante la alarma social generada, se organizaron vigilancias discretas y dispositivos operativos en vías públicas, que culminaron con la detención de un hombre y una mujer el 18 de febrero en Morro Jable, ambos con antecedentes por hechos similares.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, y las diligencias quedaron a cargo del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario, que tramita la investigación por hurto y apropiación indebida.

Continuación de la investigación

La Guardia Civil continúa las gestiones para recuperar los efectos sustraídos e identificar a otros posibles coautores, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Este operativo subraya la importancia de la colaboración ciudadana y de la vigilancia policial en zonas turísticas para proteger a los visitantes y mantener la seguridad en el archipiélago.