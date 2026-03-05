Un hombre de 75 años resulta herido en un accidente tras salirse de la vía con su vehículo en Lanzarote

Un hombre de 75 años resultó herido el pasado miércoles, 4 de marzo, tras la salida de vía del vehículo que conducía en la carretera LZ-46 (vía que une Tao, en el municipio de Teguise, con La Santa, en el municipio de Tinajo), a la altura del kilómetro 3, dentro del municipio de Tinajo, en la isla de Lanzarote.

El incidente se produjo en torno a las 17:40 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta informando de que un turismo se había salido de la calzada y que su conductor necesitaba asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el Gobierno de Canarias activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación.

Atención sanitaria y traslado al hospital

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal sanitario atendió al afectado en el mismo lugar del siniestro.

Según la valoración inicial, el conductor presentaba diversas contusiones de carácter moderado. Tras recibir la primera asistencia, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa para continuar con la evaluación médica y recibir el tratamiento correspondiente.

Intervención de la Guardia Civil

En el operativo también participó la Guardia Civil, cuyos agentes se encargaron de asegurar la zona del accidente y realizar el atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de vía.