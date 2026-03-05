La Policía Nacional captura en Gran Canaria a un fugitivo noruego buscado por agresión sexual a una menor y conspiración de asesinato

La Policía Nacional ha logrado la detención en Gran Canaria de un joven noruego de 22 años, reclamado por las autoridades de Noruega por delitos graves, en el marco de la Operación FUGITIVOS 2025 OEDE. La acción fue coordinada por la UDYCO de Las Palmas, en colaboración con la Comisaría General de Policía Judicial y la Policía noruega.

El detenido estaba reclamado mediante Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) como presunto autor de agresión sexual a una menor de 16 años, cometida el 10 de septiembre de 2025 en Oslo, y de conspiración para cometer asesinato el 21 de febrero de 2026 en la misma ciudad.

Aviso urgente y dispositivo de búsqueda intensiva

La investigación en España comenzó el 25 de febrero, tras recibir un aviso urgente de las autoridades noruegas, que informaban sobre la posible presencia del fugitivo en Gran Canaria. La alerta se produjo ante la gravedad de los hechos y la reciente intención del detenido de contratar mediante aplicaciones de mensajería encriptada la comisión de un incendio intencionado en un domicilio de Oslo a cambio de dinero.

Ante esta situación, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda intensiva centrado en la zona sur de la isla, considerando los indicios sobre la ubicación del fugitivo.

Localización y detención en menos de 24 horas

Gracias a las gestiones policiales, el fugitivo fue localizado en unos apartamentos turísticos de Puerto Rico, y detenido el 26 de febrero, menos de 24 horas después de recibirse el aviso. Al momento del arresto, el joven no portaba documentación ni dispositivos electrónicos, habiéndose deshecho previamente de su teléfono móvil como medida preventiva.

El operativo se desarrolló con rapidez y discreción, evitando riesgos para el público y para los agentes intervinientes.

Puesta a disposición judicial

Tras su detención, el reclamado fue puesto a disposición del Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar la Orden Europea de Detención y Entrega para su entrega a las autoridades noruegas.