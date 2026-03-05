Seis personas heridas, dos de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre un camión y varios coches en Lanzarote

Nuevo accidente vial en las carreteras Canarias. Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, en una colisión frontal entre un camión y varios coches en la carretera LZ-2, cerca de la rotonda de Yaiza a Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote).

Las personas afectadas fueron dos mujeres de 72 y 70 años que, en el momento de la asistencia, presentaban unos politraumatismos de pronóstico grave; dos hombres de 78 y 72 años con traumatismos de carácter moderado y dos mujeres de 58 y 30 años con la misma valoración sanitaria. Todos los implicados fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

Los hechos ocurrieron sobre las 16:13 horas del jueves en la carretera LZ-2, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta del suceso.

Estado de varios de los vehículos tras el incidente. / LP/DLP

Dos personas estabilizadas en el acto

En ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios: dos ambulancias medicalizadas y tres de soporte vital básico por parte del Servicio de Urgencias Canario (SUC); dos unidades del cuerpo de bomberos del Consorcio de Lanzarote y agentes de la Guardia Civil.

Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos tuvieron que liberar a una persona y asegurar la zona.

El personal del SUC asistió a las personas accidentadas, estabilizando las dos heridas de gravedad y trasladando a todas las víctimas al centro hospitalario. Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico viario y realizó el atestado correspondiente.