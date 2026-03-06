Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Un avión que realizaba la ruta entre Málaga y Tenerife tuvo que desviarse ayer jueves, 5 de marzo, al Aeropuerto César Manrique- Lanzarote después de que la tripulación detectara la presencia de seis pasajeros conflictivos a bordo. La maniobra se llevó a cabo con normalidad y el aterrizaje se produjo sin incidentes, según informaron los controladores aéreos.

La situación obligó a activar un protocolo de coordinación entre los controladores y el aeropuerto de destino alternativo para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

Coordinación desde el centro de control en Canarias

Según la información facilitada por los controladores aéreos (@controladores) a través de su cuenta en X, la tripulación comunicó la incidencia mientras el avión se encontraba en ruta hacia Tenerife. Ante esta situación, solicitaron desviarse al aeropuerto de Lanzarote y contar con presencia policial a su llegada.

Desde el centro de control de Canarias de ENAIRE, gestor nacional de navegación aérea, se facilitó al avión un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03 del aeropuerto lanzaroteño. Esta maniobra permitió agilizar la llegada de la aeronave y evitar complicaciones operativas.

Aterrizaje sin incidencias y presencia policial

Mientras el avión realizaba la aproximación final, los controladores coordinaron con el aeropuerto de Lanzarote la presencia de efectivos policiales en tierra para intervenir si fuera necesario tras el aterrizaje.

La aeronave tomó tierra sin incidencias, completando la maniobra con normalidad pese a la situación registrada durante el vuelo. A su llegada, las autoridades se encargaron de gestionar el incidente con los pasajeros implicados.