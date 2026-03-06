Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubVisita del Papa a Gran CanariaLotería NacionalMuerte Bebé Las Palmas de Gran CanariaSucesosUD Las PalmasSociedad de Promoción
instagramlinkedin

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

La tripulación del vuelo, procedente de Málaga, solicitó el jueves el desvío al aeropuerto conejero debido a la tensa situación vivida en plena ruta hacia Canarias

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

D. L. P.

Aránzazu Fernández

Un avión que realizaba la ruta entre Málaga y Tenerife tuvo que desviarse ayer jueves, 5 de marzo, al Aeropuerto César Manrique- Lanzarote después de que la tripulación detectara la presencia de seis pasajeros conflictivos a bordo. La maniobra se llevó a cabo con normalidad y el aterrizaje se produjo sin incidentes, según informaron los controladores aéreos.

La situación obligó a activar un protocolo de coordinación entre los controladores y el aeropuerto de destino alternativo para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la tripulación.

Coordinación desde el centro de control en Canarias

Según la información facilitada por los controladores aéreos (@controladores) a través de su cuenta en X, la tripulación comunicó la incidencia mientras el avión se encontraba en ruta hacia Tenerife. Ante esta situación, solicitaron desviarse al aeropuerto de Lanzarote y contar con presencia policial a su llegada.

Desde el centro de control de Canarias de ENAIRE, gestor nacional de navegación aérea, se facilitó al avión un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03 del aeropuerto lanzaroteño. Esta maniobra permitió agilizar la llegada de la aeronave y evitar complicaciones operativas.

Aterrizaje sin incidencias y presencia policial

Mientras el avión realizaba la aproximación final, los controladores coordinaron con el aeropuerto de Lanzarote la presencia de efectivos policiales en tierra para intervenir si fuera necesario tras el aterrizaje.

Noticias relacionadas y más

La aeronave tomó tierra sin incidencias, completando la maniobra con normalidad pese a la situación registrada durante el vuelo. A su llegada, las autoridades se encargaron de gestionar el incidente con los pasajeros implicados.

TEMAS

  1. La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
  2. La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
  3. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  4. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  5. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  6. La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas
  7. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  8. El Siam Park de Gran Canaria avanza en su tramitación con el cierre del plazo de alegaciones a su evaluación ambiental

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por robar un móvil a una mujer que lo vendía en internet

Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por robar un móvil a una mujer que lo vendía en internet

Seis personas heridas, dos de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre un camión y varios coches en Lanzarote

Seis personas heridas, dos de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre un camión y varios coches en Lanzarote

La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un hombre de 65 años en La Isleta por venta de cocaína en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido un hombre de 65 años en La Isleta por venta de cocaína en Las Palmas de Gran Canaria

Otro drago de gran tamaño se desploma en Tenerife tras las lluvias, esta vez en Icod de los Vinos

Otro drago de gran tamaño se desploma en Tenerife tras las lluvias, esta vez en Icod de los Vinos

Cae el histórico drago de San Francisco en Los Realejos

Cae el histórico drago de San Francisco en Los Realejos

La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos

La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos
Tracking Pixel Contents