Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros
La Policía Nacional detiene a tres miembros de una organización criminal de al menos nueve integrantes que operaba en Gran Canaria, Tenerife y varias provincias de la Península tras una investigación iniciada en Las Palmas de Gran Canaria
La Policía ha detenido a tres miembros de una banda de, al menos, nueve integrantes dedicada a manipular cuantías y beneficiarios de cheques y pagarés emitidos por empresas para abonar facturas a proveedores y cobrarlos en más de 120 cuentas corrientes abiertas con 17 DNI falsificados para ello.
Esta investigación, de la que ha informado este viernes la Jefatura de Canarias y que sigue abierta, comenzó en 2023 en Las Palmas de Gran Canaria a partir de una denuncia de una entidad bancaria que alertó de que había sido víctima de un fraude relacionado con el cobro de un pagaré que finalmente resultó ser un documento sustraído y manipulado.
Las primeras pesquisas permitieron determinar la existencia de una organización criminal conformada por, al menos, nueve personas, que operaba de manera coordinada en Gran Canaria y Tenerife y también en las provincias de Madrid, Toledo, Segovia, Valladolid y Barcelona.
La actividad de esta banda, a la que se acusa de haber falsificado, al menos, 17 DNI para abrir más de 120 cuentas corrientes en las que han cobrado los importes de los documentos de pago manipulado, ha supuesto un fraude que ha afectado a 11 entidades bancarias y a una veintena de empresarios, a quienes ha causado un perjuicio económico superior a los 400.000 euros.
Los miembros del grupo sustraían correspondencia comercial de buzones de correos situados en polígonos industriales de varias ciudades, especialmente en Madrid, Toledo y Barcelona. En estas cartas se encontraban documentos de pago emitidos por empresas para abonar facturas a sus proveedores.
Una vez obtenidos los documentos, los investigados procedían a manipularlos, alterando tanto el importe como el beneficiario del pago. Luego, usaban identidades ficticias con las que abrían cuentas bancarias en las que ingresaban los cheques y pagarés previamente manipulados. Posteriormente, retiraban el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos o lo transferían a otras cuentas también controladas por miembros de la organización.
Una vez identificados varios de los integrantes del grupo, agentes de la UDEF de Las Palmas, en colaboración con el Grupo de Fraudes de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, detuvieron a tres personas de entre 45 y 65 años de edad y nacionalidad española como presuntos responsables de delitos de revelación de secretos, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Durante la operación se practicó además una entrada y registro en un domicilio de la localidad de Algete (Madrid), donde se intervino diversa documentación y dispositivos electrónicos relacionados con la investigación.
Las actuaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
- La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
- La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
- Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
- Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
- La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
- La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas
- La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
- El Siam Park de Gran Canaria avanza en su tramitación con el cierre del plazo de alegaciones a su evaluación ambiental