Detenido en Las Palmas de Gran Canaria por robar un móvil a una mujer que lo vendía en internet

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre acusado de cometer un robo con violencia después de sustraer un teléfono móvil a una mujer que trataba de venderlo a través de una plataforma de compraventa entre particulares.

El sospechoso fue localizado tras intentar revender el mismo dispositivo en internet, lo que permitió a los investigadores organizar un operativo para recuperarlo.

La actuación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, quienes iniciaron las pesquisas tras la denuncia presentada por la víctima el pasado 11 de febrero.

Un empujón para arrebatar el teléfono

Según relató la perjudicada en su denuncia, había contactado con un supuesto comprador mediante una aplicación de compraventa de artículos usados. Ambos acordaron un encuentro para realizar la transacción del teléfono móvil.

Sin embargo, durante la cita el individuo empujó violentamente a la mujer, provocando que cayera al suelo. En ese momento aprovechó la situación para arrebatarle el dispositivo y huir del lugar, consumando el robo.

La víctima fue empujada al suelo cuando trataba de vender su dispositivo a través de una aplicación de compraventa

Tras lo ocurrido, la víctima acudió a dependencias policiales para denunciar los hechos, lo que permitió a los agentes comenzar la investigación.

El móvil reaparece en la misma aplicación

La investigación dio un giro al día siguiente. La mujer volvió a ponerse en contacto con los agentes al detectar que en la misma aplicación de compraventa aparecía anunciado un móvil con características muy similares al que le habían robado.

Además, el perfil del vendedor coincidía con el usuario que previamente había contactado con ella para comprar el dispositivo. Este dato resultó clave para que los investigadores planificaran una estrategia con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor.

Un encuentro vigilado por la policía

Con la colaboración de una persona de confianza de la víctima, que simuló estar interesada en comprar el teléfono, los agentes lograron concertar una cita con el vendedor. El encuentro se fijó inicialmente cerca de un establecimiento comercial.

Ante la posibilidad de que se produjera un nuevo episodio violento, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para controlar la operación y garantizar la seguridad durante la supuesta compra.

La rápida actuación policial culminó con la detención del sospechoso y la recuperación del teléfono móvil que fue devuelto a su legitima propietaria

No obstante, el sospechoso cambió varias veces el punto de encuentro, primero hacia las inmediaciones del Parque de la Mayordomía y posteriormente a un edificio situado en la zona de Las Ramblas de Jinámar. Este comportamiento hizo sospechar a los agentes que trataba de evitar ser identificado o vigilado.

Detención y recuperación del dispositivo

La situación se complicó cuando el vendedor insistió en que la supuesta compradora accediera sola al interior del edificio donde había fijado la última cita. Ante esta circunstancia, los agentes decidieron intervenir.

Uno de los policías accedió al portal para comprobar la situación y logró localizar e identificar al sospechoso, procediendo a su detención. Durante el arresto, el individuo ofreció resistencia e intentó deshacerse del teléfono móvil arrojándolo al suelo.

A pesar de ello, los agentes recuperaron el dispositivo y confirmaron que se trataba del mismo terminal denunciado como robado. Posteriormente, el móvil fue devuelto a su legítima propietaria, evitando además que pudiera producirse otro delito.

El detenido pasa a disposición judicial

Tras finalizar las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las medidas a adoptar en relación con el presunto delito de robo con violencia.