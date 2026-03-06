Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos
La Policía Local detectó la actitud sospechosa de los ocupantes de un vehículo de alquiler durante un control preventivo y localizó en su interior varios objetos presuntamente utilizados para actividades delictivas
Un control preventivo de la Policía Local de Telde permitió intervenir a tres individuos tras localizar en el interior de su vehículo varios objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas, entre ellos placas de matrícula robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y un arma simulada.
La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de seguridad rutinario desplegado en la ciudad, en el que los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de los ocupantes de un vehículo de alquiler.
Según informaron fuentes policiales, los agentes decidieron identificar a los ocupantes del vehículo tras observar un comportamiento inusual durante el control.
Durante la primera conversación con los efectivos, los ocupantes del automóvil mostraron un notable nerviosismo y ofrecieron respuestas contradictorias a las preguntas formuladas por los agentes.
