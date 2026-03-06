Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubVisita del Papa a Gran CanariaRobo con violenciaFeria Europea del QuesoUD Las PalmasKits de emergéncia por riesgo volcánico
instagramlinkedin

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

La Policía Local detectó la actitud sospechosa de los ocupantes de un vehículo de alquiler durante un control preventivo y localizó en su interior varios objetos presuntamente utilizados para actividades delictivas

Material requisado

Material requisado / La Provincia

Bruno Betancor

Telde

Un control preventivo de la Policía Local de Telde permitió intervenir a tres individuos tras localizar en el interior de su vehículo varios objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas, entre ellos placas de matrícula robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y un arma simulada.

La actuación tuvo lugar durante un dispositivo de seguridad rutinario desplegado en la ciudad, en el que los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte de los ocupantes de un vehículo de alquiler.

Según informaron fuentes policiales, los agentes decidieron identificar a los ocupantes del vehículo tras observar un comportamiento inusual durante el control.

Noticias relacionadas y más

Durante la primera conversación con los efectivos, los ocupantes del automóvil mostraron un notable nerviosismo y ofrecieron respuestas contradictorias a las preguntas formuladas por los agentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  2. La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
  5. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  6. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  7. León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
  8. La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

Interceptados en Telde con matrículas robadas, un cuchillo de grandes dimensiones y material para cometer robos

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Rescatan al ocupante de una embarcación tras volcar en Corralejo

Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

Pillado con 'cocaína en mano' en la calle en Schamann

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Show en Santa Catalina: trece agentes de la Policía Local sacan al 'otro Bellingham' de una guagua

Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

Cae en Canarias una banda que manipulaba pagarés robados y abrió más de 120 cuentas con DNI falsos para estafar 400.000 euros

Operación 'Drago': una denuncia en Gran Canaria destapa una red internacional que usaba criptomonedas para blanquear dinero de estafas

Operación 'Drago': una denuncia en Gran Canaria destapa una red internacional que usaba criptomonedas para blanquear dinero de estafas

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo

Un avión con destino a Tenerife se desvía a Lanzarote por seis pasajeros conflictivos a bordo
Tracking Pixel Contents