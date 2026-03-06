Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento rescató al afectado en el mar y lo trasladó al hospital mientras se le practicaban maniobras de reanimación, aunque finalmente no se pudo salvar su vida
Un varón ha fallecido este viernes 6 de marzo tras precipitarse por una zona de acantilados en la costa de Ajuy, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo alrededor de las 14:16 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un hombre había caído por un área escarpada de la costa y se encontraba en el mar.
Ante la gravedad de la situación, el centro coordinador activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias para localizar al afectado y proceder a su rescate.
Un helicóptero del GES localizó al afectado en el mar
Entre los recursos movilizados se encontraba un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, cuyos rescatadores lograron localizar al hombre flotando en el mar en la zona próxima a los acantilados.
Tras acceder hasta el afectado, los especialistas procedieron a su rescate mediante maniobra aérea, comprobando en ese momento que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los rescatadores iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras realizaban el traslado urgente hasta la helisuperficie del hospital de referencia.
Durante el vuelo, el equipo de rescate continuó aplicando técnicas de reanimación con el objetivo de recuperar las constantes vitales del afectado.
Una vez en tierra, el varón fue atendido por el personal sanitario del hospital, que continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia y del personal sanitario, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria, por lo que finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre.
Las autoridades no han facilitado por el momento más datos sobre la identidad de la víctima.
- La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
- La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
- La polémica del croissant de chocolate: cuando una acusación pública no cuenta toda la verdad
- Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
- Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- León XIV recorrerá Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil
- La piqueta llega a Bravo Murillo: el derribo de una casa desprotegida da paso a 12 viviendas