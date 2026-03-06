Muere tras precipitarse por los acantilados de Ajuy

Un varón ha fallecido este viernes 6 de marzo tras precipitarse por una zona de acantilados en la costa de Ajuy, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo alrededor de las 14:16 horas, momento en el que el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un hombre había caído por un área escarpada de la costa y se encontraba en el mar.

Ante la gravedad de la situación, el centro coordinador activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias para localizar al afectado y proceder a su rescate.

Un helicóptero del GES localizó al afectado en el mar

Entre los recursos movilizados se encontraba un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, cuyos rescatadores lograron localizar al hombre flotando en el mar en la zona próxima a los acantilados.

Tras acceder hasta el afectado, los especialistas procedieron a su rescate mediante maniobra aérea, comprobando en ese momento que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los rescatadores iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras realizaban el traslado urgente hasta la helisuperficie del hospital de referencia.

Durante el vuelo, el equipo de rescate continuó aplicando técnicas de reanimación con el objetivo de recuperar las constantes vitales del afectado.

Una vez en tierra, el varón fue atendido por el personal sanitario del hospital, que continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia y del personal sanitario, no fue posible revertir la parada cardiorrespiratoria, por lo que finalmente se confirmó el fallecimiento del hombre.

Las autoridades no han facilitado por el momento más datos sobre la identidad de la víctima.